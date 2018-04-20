Сургутские студенты попадут на территорию закрытого города Озерск

Региональное отделение общественной организации «Российские студенческие отряды» (РСО) в Югре соберет стройотряд для участия в проекте «Мирный Атом».

Как сообщают ugra-news, в обязанности молодых людей войдут строительные-отделочные работы и благоустройство территорий. Организаторы обеспечат студентов бесплатным трехразовым питанием и проживанием в общежитии. Кроме того, молодые люди будут получать зарплату в размере 20 тыс. рублей в месяц. Также для работников будут организованы различные творческие конкурсы и экскурсии по городу и атомному заводу.

В Озерске когда-то создали плутониевый заряд для первой советской атомной бомбы. Сейчас производят компоненты ядерного оружия. Но главное предназначение завода — переработка отработавшего ядерного топлива.

Переживать за то, что после посещения атомного предприятия студенты начнут светится в темноте не стоит, поскольку объект находится под особым контролем.