В поисках правды о войне. Краевед — о неизвестных героях и сокровищах Коха

9 апреля 1945 года войска маршала Василевского взяли штурмом город-крепость Кенигсберг — столицу Восточной Пруссии. После завершения Кенигсбергской операции были созданы благоприятные условия для разгрома оставшейся группировки немецко-фашистских войск в Восточной Пруссии на Земландском полуострове, где противник организовал сильную оборону.

В 2016 году калининградцы Владимир Беспалов и Василий Савчук выпустили книгу «Прорыв на Земландский полуостров», посвящённой малоизвестной странице Восточно-Прусской операции 1945 года. Недавно она появилась в сети, в открытом доступе. Журналист «АиФ-Калининград» пообщался с одним из авторов — Василием Савчуком. По профессии — он техник-электрик, а по призванию — историк.

Вместо шнапса — конфеты

Евгения Бондаренко, KLG.AIF.RU: — Из каких источников собирали информацию для книги?

Василий Савчук: — В 2013 году брал отпуск за свой счёт на два месяца и ездил в Подольский архив. Многие фотографии — оттуда. Изучал материалы российско-немецкого проекта по оцифровке трофейных документов. Их постепенно выкладывают в сеть. Пока заголовки. Но уже понятно, какие документы сохранились. Среди них — журнал боевых действий немецкой группировки «Земланд». Когда будет сам текст, узнаем подробности о её передвижениях. Смотрел немецкие форумы. Пытался выяснить, что есть об отделе СМЕРШ 91-й гвардейской дивизии в архиве ФСБ . Дали сухую справку. Причём сначала говорили, что вообще ничего нет. Помогали ветераны. Удалось поговорить с последним из выживших бойцов 2-го гвардейского мотоциклетного полка Рифом Адиевичем Ахтямовым в Казани

— Были факты, которые вас потрясли?

— Самый «тяжёлый» для меня документ — о выяснении судьбы одного военнослужащего нашего батальона амфибий. Пишут, что такой-то раненый уполз в лес, и больше его не видели. Пропал без вести. И таких историй много. Когда дивизия в окружении сражается, героическое и трагическое переплетаются.

— Известно, что в конце войны немцы даже детей поставили под ружьё. Что есть об этом в документах?

— С 13 января 1945 года наши части начали наступление через Восточную Пруссию. В их составе был весь СССР. К 1945 г. пополнения собирали везде, где только можно. НКВД прочёсывало местность по Литовской и Белорусской ССР, и всех, кто подпадал под призывной возраст, забирали. Здесь воевали и штрафные роты, в основном из заключённых, в том числе отбывающих сроки за бандитизм.

О численности немецкого гарнизона, оборонявшего город, до сих пор ясности нет. Называют цифры от 90 до 140 тыс. Совсем дети воевали в составе 1-й восточно-прусской пехотной дивизии. В Первом гитлерюгенд батальоне были подростки — лет 15-16 и младше. И не просто картошку чистили — участвовали в боях. О них упоминается в книге «Борьба за Восточную Пруссию», что выдали детям каски, а они им оказались велики. Ещё, что вместо шнапса им давали конфеты.

С середины января в Кёнигсберг забрасывали наши разведгруппы. Готовились к штурму. По одной из версий, нужно было быстрее взять город, потому что в начале апреля была вероятность, что Берлин захватят американцы. Кёнигсберг якобы рассматривали как вероятную столицу Восточной Германии. Хотя эта версия не вяжется с февральским решением Ялтинской конференции о том, что город переходит СССР. Возможно, в архиве МИДа есть информация об этом. Но это один из самых закрытых архивов в РФ

Дороги в никуда

— В Калининграде есть места, где происходили судьбоносные события. Тот же блиндаж, где подписали капитуляцию. Указателя с Ленинского пр-та нет, а вход в музей похож на техническое сооружение, вокруг — никакой особой атмосферы. Может, надо как-то более современно и интересно обозначать и продвигать такие места?

— События здесь и вправду происходили уникальные. Было несколько групп парламентёров. Существовала опасность, что их расстреляют, как в Будапеште в феврале 1945 г. В Кёнигсберге некоторые группы наткнулись на засады. Первой до блиндажа Ляша добралась группа Яновского. В советские времена возле блиндажа стоял обелиск с табличкой, что здесь подписали капитуляцию Кёнигсберга. Убрали. Конечно, к этому месту надо привлечь внимание. К примеру, инсталляцию в 3D организовать.

— С каждым годом всё больше точек, где проводят реконструкции штурма. Но у частников представление платное. Многие возмущаются, что «зарабатывают на святом».

— Они должны на что-то содержать форт. Если качественная реконструкция, почему не заплатить, не поддержать проект?! При капитализме это нормально.

— Некоторые западные официальные лица делают провокационные заявления о войне, искажают факты. Как с этим бороться?

— Как говорил Марк Твен : «Надо говорить правду, и не придётся ничего придумывать». А у нас в советские времена создали мифологию о войне, в том числе о Восточно-Прусской операции. Замалчивали неудобные факты с обеих сторон: а ведь всякое бывало. Немцы сами грабили население Пруссии. В Красной Армии за преступления против мирных жителей расстреливали. Бороться можно, только показывая реальные факты. Но в такой форме, которая будет интересна всем, а не узкому кругу историков.

— Вы ещё и администратор сайта «Подземелья Кёнигсберга». Какие сейчас темы в топе?

— На его форумах активны калининградцы, жители других регионов РФ, бывших союзных республик. Идёт обмен информацией, документами. К примеру, недавно выложили снимки 1934 г. : парад СС возле нынешнего здания ФСБ в Калининграде.

Мне интересна история моего посёлка им. А. Космодемьянского. Возле него было имение, вдоль трассы на Пиллау стояли дома. Остались толко красивая брусчатая дорога и сосны. Немецкий прорыв 19 февраля 1945 г. из Кёнигсберга на Пиллау проходил через эту местность… По одной из версий, рядом с нынешним пос. Майским было имение Коха, спрятаны культурные ценности и предметы роскоши. В 90-е там активно копали.

— Вы постоянно ездите по области. Что сейчас ищете?

— Недавно ходил по бывшим ЖД-маршрутам: остались насыпи, мосты, колеи. В Пруссии была плотная сеть узкоколейных дорог. Сейчас большое подспорье — старые карты, «привязанные» к смартфонам. Идешь по GPS — карта показывает, что здесь был посёлок или станция… Каждый год в область приезжает кто-то из участников нашего форума. Ходим по маршрутам. Им интересно побывать в месте, где что-то было. Найти следы. А дальше уже включается воображение, и человек в полном восторге.