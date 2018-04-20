Парки Москвы предлагают посетителям освоить необычные средства передвижения

МОСКВА , 20 апреля. / ТАСС /. Московские парки приглашают горожан и гостей столицы освоить необычные средства передвижения, которые можно взять в парках напрокат. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в объединенной дирекции «Мосгорпарк».

"С приходом теплого сезона в наших парках можно покататься не только на роликах или велосипедах, но и на необычных средствах передвижения, которые можно взять напрокат", — рассказали в организации.

Измайловский парк предлагает покататься на космическом фантастаре, который внешне напоминает гидросферу из фильма «Мир юрского периода». Несмотря на необычный вид, управлять фантастаром очень легко, с джойстиком справится любой. В фантастаре могут кататься сразу двое.

Большую скорость аппарат не развивает, двигается медленно и покачивает пассажиров как в кресле-качалке. А небольшая «крыша» защитит водителя и пассажиров от солнечных лучей или дождя. «Космический транспорт» можно арендовать на Северной площади парка.

Веломобиль, сегвей и гироскутер

В парке Олимпийской деревни и парке «Фили» можно покататься на вело— и электромобилях. Посетителям на выбор предлагаются двух— трех— и четырехместные веломобили, а в парке на Поклонной горе можно покататься на шестиместном и даже на веломобиле с двумя рулями.

На Поклонной горе в аренду можно взять также детские электромашины, самокаты и гироскутеры. Здесь же представлен большой выбор самых разных велосипедов, в том числе скоростные, круизные и с детским сиденьем.

На веломобилях этим летом также можно будет прокатиться в усадьбах «Царицыно», «Люблино», «Измайлово», «Коломенское», Лианозовском парке, парке «Сокольники» и других парках.

А вот на сегвее можно покататься, например, в парке «Садовники», Лианозовском или Бабушкинском парках. В «Садовниках» также можно взять напрокат лонгборд и даже гироскутер. Гиросткутеры есть также в усадьбе «Коломенское» и в парке Победы на Поклонной горе.