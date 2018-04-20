В КДЦ №4 отработали навыки оказания первой помощи 

На основании ст. 212, 214, 225 ТК РФ, п. 2.2.4., Постановления Минздравсоцразвития РФ и Министерства образования РФ от 13 января 2003 года № 1/29 «Об утверждении порядка обучения по охране труда и проверки требований охраны труда работников организаций» и в целях получения теоретических знаний и практических навыков оказания первой помощи и приказа по ГБУЗ «КДЦ № 4 ДЗМ » от 24 января 2018г № 24, в конференц-зале ГБУЗ «КДЦ № 4 ДЗМ» проведены все необходимые занятия с сотрудниками по обучению и отработке навыков оказания первой помощи. Занятие проводил Ведущий инженер по охране труда КДЦ № 4 — Самохвалова Наталья Николаевна!