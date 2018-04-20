Нескорая скорая: в Подмосковье скончался мужчина, ожидавший врачей более двух часов

Мужчина скончался, прождав врачебной помощи более двух часов в Люберецком районе Подмосковья . Как сообщила ТАСС старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий, прождав полтора часа медиков скорой, жена отвезла мужчину в больницу самостоятельно, однако и там он час прождал помощи.

Это случилось 20 февраля, когда житель Дзержинска почувствовал резкие боли в груди. О недомогании он сообщил своей супруге, которая незамедлительно позвонила в скорую помощь, однако ей ответили, что врачи в ближайшее время приехать не смогут, поскольку нет свободных экипажей. Прождав врачей скорой помощи не менее 1,5 часа и видя, что состояние супруга ухудшается на глазах, женщина отвезла его в приемное отделение Дзержинской городской больницы.

Однако и в больнице все сотрудники оказались заняты, мужчина час прождал врача, после чего тот пригласил его в кабинет ЭКГ. На обследовании у потерпевшего установили предынфарктное состояние. По пути в реанимационное отделение мужчина скончался. Возбуждено уголовное дело по факту причинения мужчине смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения медицинскими работниками своих профессиональных обязанностей.