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Нескорая скорая: в Подмосковье скончался мужчина, ожидавший врачей более двух часов
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Нескорая скорая: в Подмосковье скончался мужчина, ожидавший врачей более двух часов 

BFM.RU 2 часа назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Мужчина скончался, прождав врачебной помощи более двух часов в Люберецком районе Подмосковья. Как сообщила ТАСС старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий, прождав полтора часа медиков скорой, жена отвезла мужчину в больницу самостоятельно, однако и там он час прождал помощи.
Это случилось 20 февраля, когда житель Дзержинска почувствовал резкие боли в груди. О недомогании он сообщил своей супруге, которая незамедлительно позвонила в скорую помощь, однако ей ответили, что врачи в ближайшее время приехать не смогут, поскольку нет свободных экипажей. Прождав врачей скорой помощи не менее 1,5 часа и видя, что состояние супруга ухудшается на глазах, женщина отвезла его в приемное отделение Дзержинской городской больницы.
Однако и в больнице все сотрудники оказались заняты, мужчина час прождал врача, после чего тот пригласил его в кабинет ЭКГ. На обследовании у потерпевшего установили предынфарктное состояние. По пути в реанимационное отделение мужчина скончался. Возбуждено уголовное дело по факту причинения мужчине смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения медицинскими работниками своих профессиональных обязанностей.
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