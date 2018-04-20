Дело возбудили после смерти мужчины в Подмосковье из-за несвоевременно оказанной ему медпомощи

Как выяснило следствие, 20 февраля текущего года житель Дзержинска почувствовал резкие боли в груди, и его жена вызвала «скорую помощь». Однако ей ответили, что врачи в ближайшее время не смогут приехать, потому что нет свободных экипажей.

«Прождав врачей «скорой помощи» больше часа и увидев, что состояние супруга ухудшалось на глазах, женщина отвезла его в приемное отделение Дзержинской городской больницы. Однако и там все медицинские работники оказались заняты. Спустя час к супругам подошел врач и пригласил в кабинет для проведения ЭКГ. Результаты обследования установили у мужчины предынфарктное состояние. По пути в реанимационное отделение мужчина скончался», — сказала О. Врадий.

В СК возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения медицинскими работниками своих профессиональных обязанностей. Следователи допросили жену умершего и изъяли из больницы необходимую документацию. Как отметила собеседница агентства, в ходе следствия дадут правовую оценку действиям либо бездействию не только персонала Дзержинской городской больницы, но и работников «скорой», — в ближайшее время всех медработников допросят. Также будет назначена комиссионная медицинская экспертиза качества оказания медицинских услуг.