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Дело возбудили после смерти мужчины в Подмосковье из-за несвоевременно оказанной ему медпомощи
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Дело возбудили после смерти мужчины в Подмосковье из-за несвоевременно оказанной ему медпомощи 

Агентство «Москва» 27 минут назад
В Подмосковье мужчина в предынфарктном состоянии умер, не дождавшись помощи врачей. Возбуждено дело, сообщила Агентству городских новостей «Москва» старший помощник главы ГСУ Следственного комитета (СК) России по региону Ольга Врадий.
Как выяснило следствие, 20 февраля текущего года житель Дзержинска почувствовал резкие боли в груди, и его жена вызвала «скорую помощь». Однако ей ответили, что врачи в ближайшее время не смогут приехать, потому что нет свободных экипажей.
«Прождав врачей «скорой помощи» больше часа и увидев, что состояние супруга ухудшалось на глазах, женщина отвезла его в приемное отделение Дзержинской городской больницы. Однако и там все медицинские работники оказались заняты. Спустя час к супругам подошел врач и пригласил в кабинет для проведения ЭКГ. Результаты обследования установили у мужчины предынфарктное состояние. По пути в реанимационное отделение мужчина скончался», — сказала О. Врадий.
В СК возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения медицинскими работниками своих профессиональных обязанностей. Следователи допросили жену умершего и изъяли из больницы необходимую документацию. Как отметила собеседница агентства, в ходе следствия дадут правовую оценку действиям либо бездействию не только персонала Дзержинской городской больницы, но и работников «скорой», — в ближайшее время всех медработников допросят. Также будет назначена комиссионная медицинская экспертиза качества оказания медицинских услуг.
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