Правительство одобрило увеличения госпошлины за загранпаспорт с чипом

Правительство одобрило увеличение госпошлины за оформление загранпаспорта с электронным чипом до 5 тысяч рублей. Об этом сообщается на официальном портале кабмина.

Сейчас оформление загранпаспорта с чипом обходится в 3,5 тысячи рублей. Также в правительстве предложили увеличить госпошлину за выдачу водительского удостоверения, государственную регистрацию транспортных средств и другие регистрационные действия. Пошлина за новое свидетельство госрегистрации повысится до 1,5 тысячи рублей. Оформление водительских прав будет стоить 3 тысячи рублей.

В правительстве считают, что повышение пошлин поможет частично компенсировать создание инфраструктуры для выдачи документов нового поколения.