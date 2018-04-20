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Правительство одобрило увеличения госпошлины за загранпаспорт с чипом
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Правительство одобрило увеличения госпошлины за загранпаспорт с чипом 

Москва24 41 минуту назад
Фото: Москва24
Правительство одобрило увеличение госпошлины за оформление загранпаспорта с электронным чипом до 5 тысяч рублей. Об этом сообщается на официальном портале кабмина.
Сейчас оформление загранпаспорта с чипом обходится в 3,5 тысячи рублей. Также в правительстве предложили увеличить госпошлину за выдачу водительского удостоверения, государственную регистрацию транспортных средств и другие регистрационные действия. Пошлина за новое свидетельство госрегистрации повысится до 1,5 тысячи рублей. Оформление водительских прав будет стоить 3 тысячи рублей.
В правительстве считают, что повышение пошлин поможет частично компенсировать создание инфраструктуры для выдачи документов нового поколения.
В феврале Владимир Путин подписал закон, сокращающий срок оформления заграничного паспорта в случае подачи заявления по месту пребывания. Согласно закону, загранпаспорт будут выдавать не за четыре месяца, как раньше, а за три. Речь идет в том числе и о загранпаспортах с электронным носителем информации.
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