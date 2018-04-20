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Защитники ДК «Химмаш» вновь выйдут на митинг против сноса
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Защитники ДК «Химмаш» вновь выйдут на митинг против сноса 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Защитники, выступающие против сноса ДК «Химмаш» на Грибоедова, собираются выйти на новый митинг против сноса здания. Закрыть его собираются в День защиты детей, 1 июня, но дальнейшая судьба здания неизвестна: в равной степени его может ждать как реконструкция, так и снос.
Люди, которые отстаивают старое здание, планируют 1 июня выйти на митинг. Администрация города также выступила против сноса ДК. Ранее жители района уже выходили на митинг и обращались к Куйвашеву и Путинку с просьбой сохранить здание.
Зданием владеет бизнес-центр AVS, который хочет его снести и построить там жилые дома. Вместе с тем ДК «Химмаш» является единственным в округе Домом культуры, где занималось множество детских творческих коллективов, а также проводитились праздники. Жители хотят сохранить его и отремонтировать.
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