Защитники ДК «Химмаш» вновь выйдут на митинг против сноса

Защитники, выступающие против сноса ДК «Химмаш» на Грибоедова, собираются выйти на новый митинг против сноса здания. Закрыть его собираются в День защиты детей, 1 июня, но дальнейшая судьба здания неизвестна: в равной степени его может ждать как реконструкция, так и снос.

Люди, которые отстаивают старое здание, планируют 1 июня выйти на митинг. Администрация города также выступила против сноса ДК. Ранее жители района уже выходили на митинг и обращались к Куйвашеву и Путинку с просьбой сохранить здание.

Зданием владеет бизнес-центр AVS, который хочет его снести и построить там жилые дома. Вместе с тем ДК «Химмаш» является единственным в округе Домом культуры, где занималось множество детских творческих коллективов, а также проводитились праздники. Жители хотят сохранить его и отремонтировать.