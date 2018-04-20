Ещё
Семь городов губернии участвуют в конкурсе проектов комфортной среды
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Семь городов губернии участвуют в конкурсе проектов комфортной среды 

АиФ-Самара 40 минут назад
Фото: АиФ-Самара
В пятницу, 19 апреля, прошла межведомственная комиссия по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», на которой малые города— Жигулевск, Кинель, Октябрьск, Отрадный, Похвистнево, Чапаевск и историческое поселение регионального значения Сызрань представили свои проекты благоустройства территорий, сообщает правительства Самарской области.
К работе над ними были привлечены не только министерство энергетики и ЖКХ Самарской области, но и общественные организации и молодые архитекторы. О том, как будет организовано пространство, что именно будет на благоустроенной площадке, да и саму площадку выбирали жители.
Помимо концепции благоустройства и архитектурной составляющей муниципальные образования привлекли и предпринимательское сообщество, которое готово соучаствовать и вкладывать собственные средства в развитие той или иной территории.
Регион в свою очередь поддержит все представленные проекты. «Мы возьмем на себя обязательства сверх того, что является необходимым в софинансировании. На тех территориях, проекты благоустройства которых победят, мы отремонтируем прилегающие к благоустраиваемой территории дороги, приведем в порядок фасады зданий, которые расположены поблизости от этих объектов. Такие гарантии, мы рассчитываем, станут дополнительным фактором привлекательности того или иного объекта для членов комиссии, которая будет работать на федеральном уровне», — сказал врио первого заместителя председателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов.
20 апреля, последний день, когда участники могут отправить конкурсную заявку на рассмотрение в межведомственную комиссию под руководством губернатора Самарской области. До 27 апреля одобренные межведомственной комиссией заявки отправятся в Минстрой России.
Напомним, 17 января на Форуме малых городов и исторических поселений в Коломне Президент России Владимир Путин поддержал предложение Минстроя России о выделении дополнительных пяти млрд рублей на малые города и исторические поселения.
Всего по итогам конкурса будет отобрано порядка 80 победителей: 20 в категории «исторические поселения», 60 в категории «малые города». Для каждой категории будет установлен размер премии — для исторических поселений в среднем по 50 млн руб., для малых городов — в зависимости от подкатегории от 30 до 100 млн руб..
Муниципалитеты разрабатывают проекты развития конкретных общественных территорий, на основе проведенного исследования культурного и исторического наследия города, подчеркивающие его индивидуальность. Одно из ключевых критериев оценки проектов требование об обязательной поддержке такого проекта гражданами и общественными организациями и проведении соответствующих общественных обсуждений. Проекты оцениваются федеральной комиссией, которая выставляет каждому предложению баллы в соответствии с публичной шкалой оценки.
Победители определятся до 1 июня 2018 года, в этом же году начнется реализация заявленных проектов, срок завершения работ — декабрь 2019 года.
АиФ-Самара: последние новости
В Самаре на время ЧМ-2018 ограничат движение грузовиков и автобусов Олег Бойко: «Пик весеннего половодья в Самарской области пройден» Изменилось расписание судов по маршруту «Самара – Проран – Рождествено»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Израиль уничтожит российские С-300247
Первый русский бордель назвали спасением нации173
Первый легальный бордель открывается в России352
Поклонская ответила Порошенко про князей311
Сосед пожаловался на запахи из квартиры Сердюкова и Васильевой76
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
00:52
Грабители напали на кондитерскую, но поплатились
Криминал Общество
00:39
Мама спасла щенка от удушья
Общество
01:13
Сняли подлодку, пробивающую лед
Оружие Армия
01:15
Таинственный город нашли в Антарктиде
Общество Наука
01:12
Пока вы спали: Израиль уничтожит российские С-300
Общество
05:31
Первый русский бордель назвали спасением нации
Общество
00:23
Девушка толкнула подругу под автобус
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение