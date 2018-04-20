Семь городов губернии участвуют в конкурсе проектов комфортной среды

Кинель, Октябрьск, Отрадный, Похвистнево, В пятницу, 19 апреля, прошла межведомственная комиссия по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», на которой малые города— Жигулевск Чапаевск и историческое поселение регионального значения Сызрань представили свои проекты благоустройства территорий, сообщает правительства Самарской области

К работе над ними были привлечены не только министерство энергетики и ЖКХ Самарской области, но и общественные организации и молодые архитекторы. О том, как будет организовано пространство, что именно будет на благоустроенной площадке, да и саму площадку выбирали жители.

Помимо концепции благоустройства и архитектурной составляющей муниципальные образования привлекли и предпринимательское сообщество, которое готово соучаствовать и вкладывать собственные средства в развитие той или иной территории.

Регион в свою очередь поддержит все представленные проекты. «Мы возьмем на себя обязательства сверх того, что является необходимым в софинансировании. На тех территориях, проекты благоустройства которых победят, мы отремонтируем прилегающие к благоустраиваемой территории дороги, приведем в порядок фасады зданий, которые расположены поблизости от этих объектов. Такие гарантии, мы рассчитываем, станут дополнительным фактором привлекательности того или иного объекта для членов комиссии, которая будет работать на федеральном уровне», — сказал врио первого заместителя председателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов

20 апреля, последний день, когда участники могут отправить конкурсную заявку на рассмотрение в межведомственную комиссию под руководством губернатора Самарской области. До 27 апреля одобренные межведомственной комиссией заявки отправятся в Минстрой России

Напомним, 17 января на Форуме малых городов и исторических поселений в Коломне Президент России Владимир Путин поддержал предложение Минстроя России о выделении дополнительных пяти млрд рублей на малые города и исторические поселения.

Всего по итогам конкурса будет отобрано порядка 80 победителей: 20 в категории «исторические поселения», 60 в категории «малые города». Для каждой категории будет установлен размер премии — для исторических поселений в среднем по 50 млн руб., для малых городов — в зависимости от подкатегории от 30 до 100 млн руб..

Муниципалитеты разрабатывают проекты развития конкретных общественных территорий, на основе проведенного исследования культурного и исторического наследия города, подчеркивающие его индивидуальность. Одно из ключевых критериев оценки проектов требование об обязательной поддержке такого проекта гражданами и общественными организациями и проведении соответствующих общественных обсуждений. Проекты оцениваются федеральной комиссией, которая выставляет каждому предложению баллы в соответствии с публичной шкалой оценки.

Победители определятся до 1 июня 2018 года, в этом же году начнется реализация заявленных проектов, срок завершения работ — декабрь 2019 года.