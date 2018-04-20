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В Санкт-Петербурге действует весенний запрет на ловлю рыбы
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В Санкт-Петербурге действует весенний запрет на ловлю рыбы 

АиФ Санкт-Петербург 43 минуты назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
С началом нерестового периода в Петербурге начал действовать весенний запрет на ловлю рыбы.
Инспекторы организуют круглосуточное дежурство на объектах. К рейдам будут привлекать сотрудников регионального УМВД и внештатных общественных инспекторов. Об этом сообщают в территориальном управлении Росрыболовства.
Нарушителям запрета грозят штрафы — от двух до пяти тысяч рублей.
В Финском заливе рыбакам запрещено ловить судака и леща в период с 20 мая по 30 июня. От распаления льда и до 15 июня запрещен вылов в бухтах Выборгского залива, по 30 июня — в озере Тихое и в протоке, соединяющей озеро с рекой Россонь, а также в озере Липовском и в протоке, соединяющем озеро с Финским заливом. В Ладожском озере с бассейнами нельзя ловить судака и леща до 15 июня. До 31 мая рыбакам запрещают ловить щуку.
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