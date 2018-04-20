Россия представит доказательства уничтожения части американских ракет в Сирии 

Минобороны РФ в скором времени предоставит доказательства того, что сирийские военные сбили часть американских ракет во время удара по Сирии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
«У нашего Генерального штаба есть очень четкая картина, мы наблюдали за всем происходящем в режиме реального времени, вживую. И статистика, которую наши военные представили, мы готовы за нее отвечать. Если кто-то утверждает, что все 105 ракет достигли целей, пусть представит свою статистику. По крайней мере, доказательства того, что наши заявления, наш подсчет, наша арифметика не беспочвенны, будут предъявлены нашими военными, как я понимаю, совсем скоро», — сказал Лавров.
Ночью 14 апреля силы США, Великобритании и Франции нанесли ракетный удар по военным и гражданским объектам инфраструктуры Сирии в связи с якобы применением сирийскими властями химического оружия в городе Дума. По словам Минобороны России, сирийскими подразделениями ПВО была уничтожена 71 ракета из 103, выявленных в воздушном пространстве республики.