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«Ростех» начал консолидацию предприятий по информационной безопасности
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«Ростех» начал консолидацию предприятий по информационной безопасности 

Rambler News Service 24 минуты назад
Фото: Ростех
Госкорпорация «Ростех» начала процесс консолидации предприятий, специализирующихся на информационной безопасности, и передала компанию «НТЦ „Атлас“ в управление концерну „Автоматика“, сообщает пресс-служба организации.
»Взаимодействие предприятий в рамках «Концерна „Автоматика“ обеспечит проведение скоординированной научно-технической политики, позволит оптимизировать мощности предприятий и усилит рыночные позиции и концерна, и предприятий в него входящих», — отметил индустриальный директор радиоэлектронного кластера госкорпорации Сергей Куликов.
«Атлас» занимается разработкой и производством специализированных криптопроцессоров. «Автоматика», в свою очередь, специализируется на создании информационно-телекоммуникационных систем, в том числе комплексов связи специального назначения с элементами криптографической защиты информации.
«Передача ФГУП НТЦ «Атлас» в управление «Автоматики» является подготовительным этапом перед последующим акционированием федерального государственного унитарного предприятия «Научно-технический центр „Атлас“ и внесения 100% акций общества в качестве имущественного взноса Российской Федерации в госкорпорацию „Ростех“», — добавили в компании.
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