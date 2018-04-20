«Ростех» начал консолидацию предприятий по информационной безопасности

Госкорпорация «Ростех» начала процесс консолидации предприятий, специализирующихся на информационной безопасности, и передала компанию «НТЦ „Атлас“ в управление концерну „Автоматика“, сообщает пресс-служба организации.

»Взаимодействие предприятий в рамках «Концерна „Автоматика“ обеспечит проведение скоординированной научно-технической политики, позволит оптимизировать мощности предприятий и усилит рыночные позиции и концерна, и предприятий в него входящих», — отметил индустриальный директор радиоэлектронного кластера госкорпорации Сергей Куликов

«Атлас» занимается разработкой и производством специализированных криптопроцессоров. «Автоматика», в свою очередь, специализируется на создании информационно-телекоммуникационных систем, в том числе комплексов связи специального назначения с элементами криптографической защиты информации.