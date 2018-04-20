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Жители Осиново встретятся с местными депутатами
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Жители Осиново встретятся с местными депутатами 

Казанский Портал 49 минут назад
29 апреля пройдет встреча жителей Осиново с местными депутатами. Жители хотят, чтобы депутаты не допустили строительство мусоросжигающего завода на территории села.
«Именно от решения 15 местных депутатов зависит, будут ли переведены купленные инвестором сельхозземли в земли, годные для строительства завода», — пишут в группе активистов.
Строительство «мусорного» завода планируют начать осенью в нескольких километрах от «Салават Купере». Некоторые казанцы против, поэтому власти хотят показать им, как работают аналогичные предприятия за рубежом. Противники мусоросжигающего завода дважды отказывались от поездки. Они считают, что это будет фарс.
22 апреля в парке «Крылья Советов» пройдет митинг против строительства завода.
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