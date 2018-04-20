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В Сургуте начали работы по демонтажу 450 гаражей
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В Сургуте начали работы по демонтажу 450 гаражей 

АиФ Югра 52 минуты назад
Фото: АиФ Югра
В Сургуте приступили к освобождению территории в 5А микрорайоне от гаражного кооператива, чтобы в будущем на этом месте построить школу.
Учебное заведение в этой части города необходимо. Детям приходится ездить в другие микрорайоны для посещения образовательного учреждения, что крайне неудобно для учащихся и их родителей, сообщается на официальном сайте думы Сургута.
Строительству учебного учреждения мешали гаражные боксы, находящиеся на территории на незаконном основании. Участок для размещения гаражей предоставили сургутянам в качестве временного пользования, но время шло, а гаражи никуда не переезжали.
Подвижки в этом деле начались, после судебного разбирательства, в ходе которого суд постановил, что 450 гаражей, находящихся на территории микрорайона, являются бесхозными. После началась ревизия объектов с целью передач их в муниципальную собственность для дальнейшей утилизации.
Утром 20 апреля власти приступили к ликвидации кооператива. Руководство гаражного кооператива оказывало активное сопротивление представителям администрации города и сотрудникам полиции. В ходе чего председатель гаражного содружества и ещё один человек были доставлены в полицию, сообщает Ugra-news.ru  Планируется, что к 2022 году работы по строительству школы закончатся.
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