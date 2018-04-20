ФАС обвинила Beluga Group в размещении ложной информации на этикетках

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила три административных дела о нарушении антимонопольного законодательства в отношении структур Beluga Group, выпускающей алкогольные напитки Captain’s Brandy, Captain’s Whisky и Captain’s Rum: названия напитков на этикетках не соответствуют составу.

«Федеральной антимонопольной службой обнаружено присутствие на рынке алкогольного напитка Captainꞌs Whisky, наименование которого изображено на этикетке крупными, бросающимися в глаза буквами. Однако после более детального осмотра оказалось, что алкогольный напиток является горькой настойкой «Капитанский на основе виски». Данная настойка произведена из ректификованного спирта с добавлением вискового дистиллята, настоев спиртовых, сахарного сиропа, ароматизатора «Виски» и имитирует по вкусу и упаковке виски», — говорится в одном из определений ФАС.

Ранее ФАС уже выдавала предписание структурам Beluga Group о недопущении ввода в гражданский оборот напитков с наименованиями «бренди», «ром», «виски» на этикетках, если по составу и технологиям приготовления данные напитки таковыми не являются.

В настоящее время срок предписания истек, что послужило причиной возбуждения административных дел, говорится в материалах ФАС.