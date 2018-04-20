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Более 2600 военнослужащих примут участие в параде в Ростове-на-Дону 9 мая
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Более 2600 военнослужащих примут участие в параде в Ростове-на-Дону 9 мая 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Более 2600 военнослужащих Южного военного округа примут участие в параде в Ростове-на-Дону в День Победы.
Как сообщает пресс-служба ЮВО, в состав механизированной колонны включено свыше 60 единиц вооружения и военной техники, в том числе бронеавтомобили «Тайфун», «Тигр» и «Рысь», танки Т-72-Б3, оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С», зенитные ракетные системы С-400 «Триумф» и комплексы «Тор-М».
Участие в параде примут также расчеты кадетских корпусов, Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», Северо-Кавказского округа войск Росгвардии, Южного спасательного центра МЧС России, Ростовского юридического института МВД РФ.
Первая тренировка парада на Театральной площади донской столицы состоится 26 апреля.
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