Песков опроверг беседу Путина и Трампа о «самых красивых проститутках»

«Если так написано в книге, то как минимум эта часть не соответствует действительности. Президент Путин не мог такое говорить и не говорил президенту Трампу, тем более если учесть, что до того, как Трамп стал президентом, они ни разу не общались», — сказал Песков.