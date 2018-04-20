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Песков опроверг беседу Путина и Трампа о «самых красивых проститутках»
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Песков опроверг беседу Путина и Трампа о «самых красивых проститутках» 

Lenta.ru 30 минут назад
Фото: Lenta.ru
Президент России Владимир Путин не обсуждал с американским коллегой Дональдом Трампом тему, связанную с русскими проститутками. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя мемуары бывшего директора ФБР Джеймса Коми, в которых присутствует данная тема, сообщает РИА Новости в пятницу, 20 апреля.
«Если так написано в книге, то как минимум эта часть не соответствует действительности. Президент Путин не мог такое говорить и не говорил президенту Трампу, тем более если учесть, что до того, как Трамп стал президентом, они ни разу не общались», — сказал Песков.
Так пресс-секретарь президента ответил на вопрос, успели ли в Кремле ознакомиться с мемуарами Коми, в которых приводится воспоминание Трампа о разговоре с Путиным, который якобы сказал, что «в России самые красивые проститутки в мире», о чем, в частности, писала The Independent. «Что касается остального содержания книги, не берусь судить. Не читали», — добавил он.
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