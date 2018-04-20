Коми в своих записках рассказывает о комментариях Трампа по поводу России и о его опасениях относительно Флинна

Бывший директор ФБР Джеймс Коми в своих записках о беседах с президентом Дональдом Трампом вспоминает, что у Трампа были «серьезные опасения» по поводу тогдашнего советника по национальной безопасности Майкла Флинна и утечек информации в СМИ. Трамп также вспомнил слова российского президента Владимира Путина, который говорил ему, что в России «самые красивые в мире проститутки».

Записки Коми во вторник были представлены в конгресс. Си-Эн-Эн удалось прочесть их и выяснить, что там есть записи его семи бесед с Трампом с 7 января по 11 апреля 2017 года. Четыре записи засекречены и частично отредактированы.

Составленные Коми в то время записи уже возымели свое действие. Они привели к назначению Роберта Мюллера специальным прокурором, создали основу для постоянной критики Трампа в адрес Коми, который обвиняет его в утечках информации, а также вызвали обвинения в том, что Коми предоставил секретную информацию своему другу.

Но те 15 страниц с записями бесед, которые стали достоянием гласности, дают возможность понять, как Коми и Трамп пытались контактировать и сосуществовать до отставки Коми 9 мая 2017 года.

Эти записки были направлены в конгресс Министерством юстиции под давлением со стороны республиканцев из палаты представителей. Они утверждают, что документы показывают, почему Коми, который в настоящее время находится в поездке, где он представляет свою нашумевшую книгу, не заслуживает доверия. Республиканцы также заявляют, что записки опровергают утверждения о препятствовании президента следствию, с которыми выступает Мюллер, и что спецпрокурор таким образом мстит Трампу за увольнение Коми.

В прошлый четверг Трамп написал в твиттере: «Только что вышли записки Джеймса Коми. Они ясно показывают, что не было ни СГОВОРА, ни ПРЕПЯТСТВОВАНИЯ. А еще он слил секретную информацию. Охота на ведьм продолжается?»

На протяжении всех этих бесед постоянно всплывало несколько тем. Трамп часто поднимал вопрос об утечках информации в СМИ, и они обсуждали действия по поиску источника этих утечек. Трамп как минимум дважды поднимал тему «золотого душа» и говорил, что тревожится по поводу того, что его жена подумает, будто это правда.

В записке от 7 января Коми пишет, что Трамп заявил по поводу своей поездки в Москву: «Не было проституток, никаких проституток не было».

В другой записке, написанной на следующий день после разговора с Трампом 27 января, Коми сообщает, как Трамп сказал ему: «Разговоры о проститутках это ерунда», но потом вспомнил, как Путин говорил ему: «У нас самые красивые в мире проститутки».

Коми также пишет, как президент сказал ему 27 января, что у него есть серьезные опасения по поводу Флинна, который вскоре ушел из администрации, а позже признал себя виновным во лжи ФБР о своих беседах с российскими официальными лицами.

«Говоря об этом, президент прикладывал палец к виску и говорил, что «у этого парня серьезные проблемы со здравым смыслом, — пишет Коми. — Во время беседы на эту тему я не делал никаких комментариев и не говорил, что ФБР как-то интересуется или контактирует с генералом Флинном».

В несекретных записках есть запись ставшего знаменитым разговора Трампа с Коми, когда он сказал ему: «Я надеюсь, вы ясно понимаете, как надо вести дело, чтобы Флинн ушел».

«Я в ответ сказал: «Я согласен, он хороший человек», и больше ничего», — пишет Коми.

В записке от 8 февраля Коми также вспоминает разговор с тогдашним руководителем аппарата Белого дома Райнсом Прибусом (Reince Priebus). Он пишет, что Прибус спросил его, конфиденциальная ли это беседа, а потом задал второй вопрос: «Есть ли у вас ордер на Майка Флинна по Закону о надзоре за иностранными разведками?»

По словам Коми, он ответил на вопрос Прибуса, но сначала сказал ему, что «такие вопросы надо задавать и отвечать на них через установленные каналы».

Трамп также много говорил о лояльности, о чем Коми рассказал в своих показаниях в конгрессе и в написанной им книге. Во время последней беседы 11 апреля Трамп сказал ему: «Я вам очень и очень предан, между нами существует такая вещь, вы знаете».

По словам Коми, он подумал, что Трамп имел в виду его предыдущее обещание лояльности, данное до инаугурации, когда Коми сказал, что будет «честен», а Трамп в ответ заговорил о «честной преданности».

В записках есть также упоминание о жалобах Трампа на то, что над ним «нависла туча» из-за расследования деятельности России. В своей записи от 30 марта Коми вспоминает слова Трампа о том, что ему удалось бы победить во время голосования по закону Обамы о доступном здравоохранении, если бы не эта туча из-за России.

В том же разговоре Трамп сказал, что он подаст в суд на бывшего сотрудника британской разведки Кристофера Стила, который написал пресловутое досье. Однако он так и не сделал этого.

В записках есть подробности о разговорах Коми и Трампа на тему расследования ФБР по делу о частном почтовом сервере Хиллари Клинтон. В своей книге Коми пишет, как Трамп в ходе беседы по полочкам разложил различные события во время кампании.

Коми также вспоминает, что он критиковал Трампа за его ответ во время предвыборной кампании, когда Трамп заявил, что США виновны в убийствах в той же степени, что и Россия.

«„Вы думаете, я дал хороший ответ, ведь так?" — спросил Трамп. Я ответил, что ответ был хороший, за исключением той части об убийствах, потому что мы не такие убийцы как Путин, — пишет Коми в записи от 8 февраля. — Когда я это сказал, президент сделал красноречивую паузу. Не знаю, как это понимать, но он явно заметил, что я напрямую подверг его критике».

Представлено в конгресс

Министерство юстиции в четверг направило отредактированную версию этих записей в конгресс, сделав это после того, как этого на прошлой неделе потребовали три республиканских председателя комитетов в палате представителей. Это были председатель юридического комитета Боб Гудлатт (Bob Goodlatte), председатель надзорного комитета Трей Гоуди (Trey Gowdy) и председатель комитета по разведке Девин Нуньес (Devin Nunes).

Заместитель генерального прокурора Род Розенстайн (Rod Rosenstein) заявил в понедельник, что некоторые законодатели в прошлом году уже получили допуск к этим записям. А когда Гудлатт пригрозил потребовать передачи записок повесткой, Министерство юстиции пошло на попятный, заявив о том, что «во время предыдущего ограниченного раскрытия информации произошли необычные события».

Согласно заявлению министерства, неотредактированная, секретная версия записок будет представлена на рассмотрение конгресса в пятницу, и заседание по этому вопросу пройдет в закрытом режиме.

В своем совместном заявлении Гудлатт, Гоуди и Нуньес сказали, что данные записи «показывают, что бывший директор ФБР Коми не руководствовался враждебностью». Эти документы указывают на то, что «туча» которую хотел убрать Трамп, связана с непристойными и недоказанными утверждениями из компрометирующего его досье Стила, сказали конгрессмены.

«Как мы уже неоднократно говорили, эти записки станут не доводом в пользу дела о вмешательстве в продолжающееся следствие, а вещественным доказательством защиты номер один, если такое дело будет возбуждено», — заявили председатели комитетов.

Но демократы смотрят на это иначе. Член палаты представителей Элайджа Каммингс (Elijah Cummings), являющийся главным демократом в составе комитета по надзору, выступил с заявлением о том, что данные записи подтверждают: «Вмешательство Трампа было вопиющей попыткой воспрепятствовать правосудию, а директор Коми был прав, фиксируя происходящее в режиме реального времени».

Свой материал для статьи предоставили Лора Джаррет (Laura Jarrett), Маршалл Коэн (Marshall Cohen) и Ману Раджу (Manu Raju).