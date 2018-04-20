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Медведев: инновационное развитие невозможно без интеллектуальной деятельности
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Медведев: инновационное развитие невозможно без интеллектуальной деятельности 

ТАСС 15 минут назад
МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев направил приветствие участникам 10-го, юбилейного, Международного форума «Инновационное развитие через рынок интеллектуальной собственности», который проходит в пятницу в Москве. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте правительства РФ.
"Интеллектуальная деятельность — уникальный ресурс экономики, без которого невозможно инновационное развитие. Научно-техническое творчество, новые идеи, изобретения, открытия являются главным богатством любой страны", — говорится в телеграмме.
По словам Медведева, встречи в рамках форума вызывают большой интерес не только в профессиональном сообществе России, но и у представителей других государств, потому на них «обсуждаются актуальные вопросы, происходит обмен опытом, предлагаются эффективные решения».
Глава кабмина пожелал участникам интересных дискуссий и успехов. Он выразил надежду на конструктивный разговор в рамках встречи, а также на то, что все сформулированные предложения найдут применение на практике.
10-й Международный форум «Инновационное развитие через рынок интеллектуальной собственности» проходит в рамках Международного дня интеллектуальной собственности, учрежденного ООН. На площадке форума обсуждаются актуальные вопросы, посвященные защите и охране интеллектуальной собственности.
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