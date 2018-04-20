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Львовский депутат отмечает день рождения Гитлера
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Львовский депутат отмечает день рождения Гитлера 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Пост депутат опубликовала на своей странице в Facebook, пишет интернет-издание Zaxid.net.
«Большой человек, как ни крути…», — написала Марьяна Батюк и привела две цитаты основоположника нацизма Адольфа Гитлера из его книги «Моя борьба».
Примерно через час после публикации депутат удалила свое сообщение, отмечает издание.
28-летняя учительница истории и заместитель директора львовской школы №100 по воспитательной работе Марьяна Батюк стала депутатом Львовского горсовета в 2015 году от партии ВО «Свобода». В качестве депутата больше всего запомнилась инициативах по вывешиванию красно-черного флага ОУН-УПА на башне львовской Ратуши и на флагштоке на Высоком замке (депутаты горсовета ее не поддержали).
Эта же депутат недавно зарегистрировала проект постановления Львовского горсовета о запрете исполнения песен на русском языке, однако или рассматривать этот проект постановления на ближайших заседаниях сессии Львовского горсовета депутаты, пока не известно.
Ее непосредственный начальник, директор школы №100 Василий Староста, в комментарии Zaxid.net сообщил, что проведет профилактическую беседу с Марьяной Батюк относительно распространенного ней сообщения.
«Я считаю, что это недопустимо, если человек пишет что-то, что противоречит политике государства и определенным международным нормам», — сказал он.
Напомним, что в 2004 году основанную в начале 90-х Социал-национальную партию Украины — названную так явно по аналогии с Национал-социалистической партии Гитлера — переименовали в ВО «Свобода».
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