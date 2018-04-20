В кафедральном соборе Хабаровска освятят икону «Державная»

В субботу в Спасо-Преображенском кафедральном соборе состоится торжественная встреча иконы Божией Матери «Державная», написанной специально для главного храма Хабаровского края сестрами Петропавловского женского монастыря, сообщает ИА Хабаровский край сегодня» со ссылкой на информацию епархии. Эта икона — особо почитаемая в Русской Православной Церкви , она имеет удивительную историю. Образ был обретен сравнительно недавно — 2 марта 1917 года в подвале Вознесенской церкви села Коломенского неподалеку от города Москвы . Простой крестьянке Евдокии во сне была трижды явлена «большая черная икона», хранящаяся в «белой церкви села Коломенского». Настоятель храма в Коломенском, к которому обратилась Евдокия, помог отыскать в подвале церкви икону, покрытую вековой пылью и почерневшую от времени. Очистив икону, они увидели образ Божией Матери, сидящей на троне: Младенец Христос восседает на коленях Богородицы, в одной руке Она держит скипетр, в другой — державу. Деньги на икону в Хабаровском кафедральном соборе собирали всем миром. Идея написать чудотворный образ пришла прихожанке Мирославе Беднарчук.

— Я недавно переехала в Хабаровск и очень жалела, что в кафедральном соборе нет такой иконы, — рассказала прихожанка ИА «Хабаровский край сегодня». — Я очень люблю икону «Державная», всегда ей молюсь, ведь она покровительница русского народа. Однажды после службы я обратилась к владыке, митрополиту Хабаровскому и Приамурскому Владимиру с предложением приобрести такую икону. Он выслушал меня и говорит: «Вот, матушка, и собирайте пожертвования на образ». Не ожидала, что мне дадут такое послушание, и когда это услышала, у меня ангелы запели на душе.

Средства удалось собрать достаточно быстро. Чтобы список максимально соответствовал самому образу, монахиня Алипия (Норкина) специально полетела в Коломенское, в Казанскую церковь, где хранится икона. С началом Великого поста монахиня Алипия приступила к работе над иконой. Сестры молитвенно ее поддерживали, в монастыре начали читать канон Пресвятой Богородице. И вот теперь икона готова. Она имеет немало особенностей — образ написан маслом на доске, лики и руки Богородицы и Спасителя выполнены в иконописном стиле, а одежды и трон — в живописном. Пока монахиня писала икону, в кафедральном соборе заказали и изготовили для нее киот. Торжественная встреча иконы состоится в субботу, 21 апреля, в 15:45. Митрополит Хабаровский и Приамурский Владимир с духовенством освятят икону.