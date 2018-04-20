В Архангельске запускают новую схему обращения с отходами

ГК «Чистый город» займется строительством полигонов, мусоросортировочных и перегрузочных станций.

«Одна из главных задач начального периода — обеспечить размещение отходов только на законных объектах, чтобы остановить образование несанкционированных свалок. Вторая задача — строительство к началу фактической деятельности новых объектов инфраструктуры, так называемого регионального экотехнопарка, в том числе современных полигонов, мусоросортировочных, мусороперегрузочных станций», — сказала генеральный директор ГК «Чистый город» Полина Вергун.

Региональному оператору предстоит актуализировать территориальную схему обращения с отходами, наладить взаимодействие с представителями муниципальных образований и операторами в сфере ТКО на местах, рассчитать и защитить перед правительством области единый тариф.