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В Архангельске запускают новую схему обращения с отходами
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В Архангельске запускают новую схему обращения с отходами 

АиФ Архангельск 26 минут назад
Фото: АиФ Архангельск
ГК «Чистый город» займется строительством полигонов, мусоросортировочных и перегрузочных станций.
«Одна из главных задач начального периода — обеспечить размещение отходов только на законных объектах, чтобы остановить образование несанкционированных свалок. Вторая задача — строительство к началу фактической деятельности новых объектов инфраструктуры, так называемого регионального экотехнопарка, в том числе современных полигонов, мусоросортировочных, мусороперегрузочных станций», — сказала генеральный директор ГК «Чистый город» Полина Вергун.
Региональному оператору предстоит актуализировать территориальную схему обращения с отходами, наладить взаимодействие с представителями муниципальных образований и операторами в сфере ТКО на местах, рассчитать и защитить перед правительством области единый тариф.
В соответствии с соглашением, которое ООО «ЭкоЦентр» подписало с министерством природных ресурсов и ЛПК региона, в течение ближайших шести лет за счет внебюджетных средств на территории Поморья должен быть построен целый ряд таких объектов.
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