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Сотрудники полиции провели урок правового информирования в Центре содействия семейному воспитанию
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Сотрудники полиции провели урок правового информирования в Центре содействия семейному воспитанию 

На Западе Москвы 57 минут назад
Фото: На Западе Москвы
В преддверии празднования 300-летия российской полиции сотрудники Правового управления ГУ МВД по г. Москве и УВД по ЗАО, Отдела МВД по району Ново-Переделкино провели урок правового просвещения в Центре содействия семейному воспитанию «Берег надежды».
В актовом зале собрались ребята разных возрастов. Представитель Правового управления ГУ МВД России по г. Москве рассказал ребятам о праздновании в 2018 году 300-летия со дня образования российской полиции, истории ее возникновения и возложенных на нее функциях.
Инспекторы ПДН ОМВД России по району Ново-Переделкино предостерегли школьников от опасности быть вовлеченными в совершение правонарушений и преступлений. Дети узнали об установленной законодательством административной и уголовной ответственности, возрасте, с которого она наступает, и видах наказаний. Рассказ сотрудников сопровождался информативной презентацией. Особое внимание ребят было обращено на то, что незнание закона не освобождает от ответственности за его нарушение. Воспитанники охотно задавали вопросы. В частности, их интересовало, какая ответственность предусмотрена за ложный вызов специальных служб.
Сотрудник Правового отдела УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве рассказал детям о способах защиты от мошенничества. Он затронул актуальную тему смс-мошенничества и предостерег от ответов на подобные сообщения.
Сотрудник Отдела МВД России по району Ново-Переделкино г. Москвы обратил внимание ребят на проблему мошенничества с квартирами, так как воспитанники попечительских учреждений весьма часто становятся жертвами подобных преступлений. Он подчеркнул необходимость быть осмотрительными и при любых сделках с недвижимым имуществом обращаться к специалистам. Школьники задали ему вопросы о процедуре подписания документов и установлении подлинности подписи.
В конце встречи ребята поблагодарили сотрудников за познавательную и полезную беседу.
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