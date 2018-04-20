Губернатор Севастополя — большой охотник

В своё время Михаил Салтыков-Щедрин заметил, исследуя особенности российской управленческой системы: «Когда и какой бюрократ не был убежден, что Россия есть пирог, к которому можно свободно подходить и закусывать?».

С тех пор прошло полтора века, отгремели революции и мировые войны, пришла и ушла народная власть, вернулась «Россия, которую мы потеряли», и куски государственного пирога, откусываемые бюрократами стали жирнее, само откусывание наглее и беззастенчивее.

Всякий начальник из себя барина изобразить норовит, а уж если губернатор — так и целого барона или графа.

Последний наглядный пример — Севастополь , в котором считавшийся некогда «прогрессивным методологическими инноватором» Дмитрий Овсянников , вообразил себя полновластным хозяином лесов, гор и берегов «города русской славы» и его окрестностей.

А как иначе понимать опубликованное независимым севастопольским изданием «Примечания» расследование о передаче Правительством Севастополя некоей компании «Эллада» с мутным украинским прошлым 3800 гектаров заповедного леса за 270 рублей в год?

И эту невероятную сумму арендаторы будут платить в течении аж 20 лет, до 2037 года!

Причём это только начало — всего «Орлиновское охотничье хозяйство», на территорию которого залезла «Эллада», при поддержке Правительства Севастополя, занимает 12770 гектаров.

«Примечания» наглядно описывают масштабы губернаторских аппетитов: «Упомянутые лесные участки общей площадью 3800 га простираются от мыса Айя до сел Гончарное и Резервное, и далее — почти до Бочки смерти в Балаклаве, захватывая весь берег моря, от Золотого пляжа до Затерянного мира. Попал в их число и незаконно построенный при Украине охотничий вольер в заказнике „Мыс Айя“ площадью около 600 га».

В украинское время все земельные вопросы решались Горсоветом Севастополя, щедро и, как правило, незаконно раздававшего украинским бюрократам, нуворишам и барыгам золотые гектары севастопольской земли.

Именно в 2008 году упомянутая «Эллада» и получила на неконкурентной основе чудесные 3800 гектаров.

Надо ли говорить, что эти «коммерческие охотничьи территории» будут обнесены заборами, начнут охраняться вооружёнными чоповцами, на их территории вырастут коттеджи, виллы и сауны, а несчастные звери пригодятся для того, чтобы пасть во имя удовольствия начальников всех мастей, приезжающих погостить к губернатору?

Именно против подобного разграбления богатств Крыма в марте 2014 года восстал «город русской славы», захотевший почти единогласно в Россию, видевшееся тогда оплотом справедливости и закона.

И как же так получилось, что в 2018 грабительское постановление украинской эпохи, вызывавшее недовольство севастопольцев, легализовал именно присланный в Севастополь губернатор Овсянников?

Естественно, в обход Заксобрания города, хранящего в себе запал справедливости «русской весны», при откровенной попытке сломать или перекупить его депутатов, возмущённых начальственным произволом.

Общественная палата Севастополя, которая попыталась было озаботиться вопросом о законности охотугодьев тоже стала объектом губернаторского гнева. 23-го апреля ОП выбирает нового руководителя. По уже складывающейся традиции можно было ожидать, что губернатор не позволит, чтобы Палата выбрала его самостоятельно (т.е. поступила бы в соответствии с законом).

Двенадцать членов ОП из «прогубернаторского пула» (половина членов Палаты) были приглашены в правительство с предложением не допустить выдвижения общественника Григория Донца, известного своими независимыми суждениями в болезненной для губернатора-охотника области контроля над лесами и охотничьими угодьями Севастополя.

При этом им было доведено, что двух членов ОП из «пула ЗАКСА» удалось склонить к поддержке кандидатуры губернатора. И тема губернаторских охотничьих угодий является, конечно, квинтэссенцией «политической борьбы».

А на днях правительство устроило показательную сцену у помещения Корпорации развития Севастополе, во время которой заместитель и правая рука губернатора Илья Пономарёв обвинил Корпорацию развития и её руководителя Олега Николаева в бездеятельности и некомпетентности. Случилось это на следующий день после того, как связанный с Олегом Николаевым медиа — ресурс «Примечания» опубликовал статью о сдаче без конкурса в аренду сотен гектаров охотничьих угодий.

В сентябре Дмитрий Овсянников стал первым избранным губернатором Севастополя. За него проголосовало 71.05% избирателей. Произошло это, правда, при очень посредственной явке (34.2%), что явилось следствием отсутствия реальных конкурентов (устранёнными от участия в выборах различными способами). Если отбросить организованную губернатором явку на избирательные участки срочников ЧФ, явка была ещё меньше.

С этого момента губернатор начал затяжную компанию по устранению и дискредитации всех структур, которые могут в какой — то мере контролировать деятельность правительства: ЗАКС, КСП, Прокуратуры , ОП, представителей бизнеса.

Что за этим стоит: личное эго или, что хуже, личная заинтересованность в «правильном» освоении громадных бюджетных ассигнований, выделяемых из федерального бюджета, покажет время.

Время также покажет, сможет ли губернатор сформировать критическую массу сторонников, готовых быть объектом манипуляций, чтобы сложить систему безраздельного властвования одной личности, имеющей непонятные для объектов манипуляции цели.

Всё же, Севастополь имеет особый менталитет, и хочется верить, что модель «куклы и их кукловод» здесь едва ли приживётся.

А мы же закончим тем чем начали — сарказмом Салтыкова— Щедрина: «Российская власть должна держать свой народ в состоянии постоянного изумления». Нынешняя севастопольская власть точно пытается соответствовать этому принципу.