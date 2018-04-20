Исполняющий обязанности главы управы Сергей Дуюн провел встречу с жителями района

Участники обсудили две темы: «О проведении праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне» и «О проведении работ по озеленению территории района и содержанию зеленых насаждений».

На мероприятии присутствовали Диана Силина , заместитель главы управы по работе с населением и Любовь Сомова, заместитель директора Государственного бюджетного учреждения «Жилищник», депутаты Совета депутатов Муниципального округа «Мещанский» Надежда Толмачева и Альберт Иорданян.

В начале встречи Диана Силина выступила с докладом по первой теме. Она рассказала, что в этом году в районе планируют обширную праздничную программу к 9 Мая. Так, в районе проведут возложение цветов, военно-патриотические выставки, концерты, турнир по мини-футболу и благотворительные обеды.

Заместитель директор ГБУ «Жилищник» Любовь Сомова отчиталась по второй теме. Она сообщила, что в этом году в районе запланирован ремонт газонов, посев травы, деревьев и кустарников, подсыпка земли. На данный момент контракт с подрядной организацией расторгнут. Сейчас идут конкурсные процедуры. Любовь Сомова проинформировала, что в этом году по 32 адресам высадят 13 деревьев и 3880 кустарников.

После докладов жители района задали вопросы, касающиеся озеленения, капитального ремонта, благоустройства и несанкционированной торговли. Представители управы Мещанского района и ГБУ «Жилищник» пообещали в ближайшее время отреагировать на все жалобы.