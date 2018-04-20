В Крыму до конца мая утвердят перечень самостроев для их сноса

ЯЛТА, 20 апреля. / ТАСС /. Власти Крыма до конца мая подготовят и утвердят единый перечень незаконных строений в прибрежной полосе для их последующего сноса, сообщила в пятницу ТАСС главный архитектор республики Ирина Соловьева

Ранее глава региона Сергей Аксенов сообщал, что перечень объектов самостроя должен был утвержден до конца 2017 года.

"До 23 мая 2018 года наполнится этот перечень от всех ведомств. Координатором этого процесса будет минстрой Крыма. Все эти перечни сведутся в один, который будет представлен главе республики, и уже пойдут сносы. Под них предусмотрены федеральные средства, будут произведены необходимые расчеты", — отметила Соловьева.

Симферополе, По ее словам, в настоящее время осуществляется съемка прибрежных зон с квадрокоптера. Ранее она была проведена в Ялте, Алуште Судаке , Саках и Евпатории

О ЯМЭФ