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В Крыму до конца мая утвердят перечень самостроев для их сноса
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В Крыму до конца мая утвердят перечень самостроев для их сноса 

ТАСС 57 минут назад
ЯЛТА, 20 апреля. /ТАСС/. Власти Крыма до конца мая подготовят и утвердят единый перечень незаконных строений в прибрежной полосе для их последующего сноса, сообщила в пятницу ТАСС главный архитектор республики Ирина Соловьева.
Ранее глава региона Сергей Аксенов сообщал, что перечень объектов самостроя должен был утвержден до конца 2017 года.
"До 23 мая 2018 года наполнится этот перечень от всех ведомств. Координатором этого процесса будет минстрой Крыма. Все эти перечни сведутся в один, который будет представлен главе республики, и уже пойдут сносы. Под них предусмотрены федеральные средства, будут произведены необходимые расчеты", — отметила Соловьева.
По ее словам, в настоящее время осуществляется съемка прибрежных зон с квадрокоптера. Ранее она была проведена в Ялте, Алуште, Симферополе, Судаке, Саках и Евпатории.
О ЯМЭФ
Четвертый Ялтинский международный экономический форум проходит с 19 по 21 апреля. Его главная тема — «Будущее мира. Будущее России». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.
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