Миссия невыполнима: США продолжат «санкционный взлом» России

Главной цели антироссийских санкций — взлома национального рынка, экономической оккупации России Соединенные Штаты не смогут достичь, но останавливаться они не намерены. Необходимо быть готовыми к новым ударам и принимать ответные жесткие меры. Такое мнение высказал руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов

Последние санкционные меры против России достигли нужного эффекта, заявил министр финансов США Стивен Мнучин

"Эти санкции являются очень, очень важными инструментами, очевидно, что это очень мощные инструменты… Мы не боимся применять их. Мы применим эти инструменты, но мы не намерены оглашать на весь мир наш непосредственный ход мыслей на этот счет. Санкции, которые мы ввели в отношении олигархов и российских политиков, имели необходимый эффект", — сказал Мнучин.

Он также добавил, что «данные санкции в отношении России были более действенными, чем какие-либо до них». «Применяем ли мы военные рычаги или экономические, мы будем постоянно корректировать стратегию в зависимости от вещей, которые, возможно, происходят закулисно и о которых мы не хотим объявлять», — указал глава Минфина

Взлом рынка

Когда американские политики говорят, что санкции достигли цели, они неправы, говорит Василий Колташов: «Они, скорей, решили конкретную задачу, которая перед ними ставилась».

"Санкции нанесли не сильный удар, но в определенный степени ощутимый, я имею ввиду временное давление на рубль. Поскольку Соединенные Штаты придерживаются тактики, говоря словами Вольтера, «нанести удар, отдернуть руку», то, заявив новые санкции, они взяли паузу", — сказал Колташов, указав, что за паузой последуют новые меры.

Стратегическая цель санкционной войны — не в том, чтобы добиться смены власти в России или вернуть, например, Крым Украине . Цель в том, чтобы взломать российский капитализм, российскую корпоративную систему, взять ресурсы, которые есть в России.

"Это называется «взлом рынка». Американцы, имея серьезнейшие проблемы в своей экономике, хотят именно этого. Конечно, публично декларировать они подобные намерения не могут. Задачу эту они, разумеется, не выполнили и не выполнят. Но вряд ли Вашингтон остановится, а, значит, стоит ждать продолжения санкций, и быть к ним готовыми. И никакая ВТО нам тут не поможет, справляться нужно самостоятельно", — отметил эксперт.

Ощутимые шаги

Как действовать России в этой ситуации? Экономическими усилиями внутри страны и политическими методами во внешней политике, причем шаги Москвы должны быть ощутимыми для Вашингтона.

"Можно было бы ответить постепенным удалением «Боингов» с российских авиалиний, отказом от Windows. Нужно отвечать болезненными для Штатов ударами. Кроме того, необходимо оперативно развивать национальный рынок, восстанавливать науку. И вести политическую борьбу, не искать возможности договориться. США не нужны сделки с Россией, их устроит лишь один исход — экономическая капитуляция Москвы", — убежден Василий Колташов.