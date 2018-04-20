В селе Толдзгун Северной Осетии до конца года построят фельдшерско-акушерский пункт

ВЛАДИКАВКАЗ , 20 апреля. / ТАСС /. Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) стоимостью 17 млн рублей будет построен в селе Толдзгун Северной Осетии до конца года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"Новый ФАП строится в Толдзгуне в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий». Объем финансирования составляет 17 млн рублей. Объект сдадут в конце этого года", — сказал собеседник агентства.

Фельдшерско-акушерский пункт сможет принимать пациентов круглосуточно. Там будут работать терапевт, акушер и стоматолог. В нем планируется создать перевязочные кабинеты и палаты дневного стационара.

Как сообщалось, фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) и амбулатории необходимо построить в двух десятках сел Северной Осетии. Для решения вопроса в республике разработали стратегию по увеличению доступности медицинской помощи.

ФАПы, которые сейчас функционируют в сельской местности, были построены в 1930-х, 1950-х и 1960-х годах, и ни один из них не соответствует современным строительным, санитарно-эпидемиологическим и пожарным нормам и требованиям.