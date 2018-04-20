Опыт Иркутска

Благоустройство Иркутска , качественные дроги, социальная поддержка горожан и воспитание патриотов — о самых больших успехах прошлого года и амбициозных планах на будущее горожанам рассказал мэр областного центра Дмитрий Бердников

Глава города заявил, что преображать Иркутск, делать его более комфортным и безопасным, привлекательным для молодёжи власти могут только при активной поддержке общественных организаций, бизнес-сообщества и просто неравнодушных жителей.

Даёшь, молодёжь!

Как рассказал мэр, в прошлом году около 20 млн руб. выделили на выплату подъёмных молодым специалистам.

Деньги получили 70 врачей и 14 фельдшеров, 48 медсестёр, 8 работников культуры, 180 педагогов. Также учителям, которым ещё нет 30 лет, выплачивают повышающие коэффициенты к должностному окладу. Молодым медикам компенсируют часть средств за аренду жилья.

— Эти меры поддержки дают дополнительный стимул нашей молодёжи, а нам помогают решить вопросы кадрового дефицита, — отметил Дмитрий Бердников. — На 4% он снизился в городских поликлиниках и на 25% — в станции скорой медицинской помощи. На 22% увеличился кадровый состав в детсадах, на 24% — в школах.

Мэрия не только старается помочь молодым финансово, но и поддерживает их проекты. Так, 2017 г. в Иркутске впервые прошёл Молодёжный городской форум, на котором определили 10 лучших социальных проектов: на их реализацию выделили более полумиллиона рублей. Для развития волонтёрского движения, помощи студотрядам, поддержки творческих людей в Иркутске открылся молодёжный центр. Кроме того, с прошлого года заработал центр «Патриот», где проводят занятия по военно-патриотической подготовке для школьников и молодёжи, впервые образована рота почётного караула и крупнейшее в Сибири отделение всероссийской «Юнармии» — сейчас в её рядах более шестисот ребят.

Амбициозные планы

Ещё один федеральный приоритетный проект, в который вошёл областной центр, — «Безопасные и качественные дороги».

Шутка ли, уже второй год на благоустройство городских артерий выделяют больше миллиарда рублей. В прошлом году завершили такой широкий по размаху проект, как реконструкция Покровской развязки, начатый в 2015 году, также выполнили первый этап реконструкции Маратовской развязки. Всего за год привели в порядок 27 участков — это более 800 тыс. квадратных метров дорожного полотна, 45 тыс. «квадратов» тротуаров. Притом за проведением ремонта и его качеством могли следить все желающие жители города.

В 2018-м планируют отремонтировать 33 км магистралей, улиц и трасс.

— Планируем построить подходы к Маратовской развязке, сделать объездные дороги Первомайского, Университетского, Юбилейного микрорайонов. Начнём ремонт улиц Карла Маркса, Полярной, Ушаковской, Безбокова, Петрова, Аргунова, Костычева, Генерала Доватора, — уточнил Дмитрий Бердников.

Он поделился амбициозными планами: к 2025 г. более 80% дорог Иркутска планируют привести в нормативное состояние, а значит — сократить количество аварий.