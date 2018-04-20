В Уфе начали ремонтировать дороги в рамках федерального проекта

Уфе 20 апреля начался ремонт дорог в рамках федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. Первыми ремонтируемыми участками стали улица Кольцевая и улица Космонавтов.

На улице Космонавтов начались работы по демонтажу старого асфальтового покрытия — на участке работает дорожная фрезерная машина. На улице Кольцевая будут убраны старые бордюры.

Напомним, в текущем году в Уфе в рамках проекта планируется капитально отремонтировать 52 участка дорожной сети. А во всей Уфимской агломерации 67 участков. На данные работы выделено 2 млрд рублей.