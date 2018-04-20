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В Госдуме предложили разрешить концессионерам возмещать НДС
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В Госдуме предложили разрешить концессионерам возмещать НДС 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
В Госдуме предложили вернуть участникам договоров государственно-частного партнёрства (ГЧП) и концессионных соглашений право на возмещение НДС по расходам, профинансированным за счёт бюджетных инвестиций или субсидий. Соответствующий законопроект внёс в Госдуму член Комитета палаты по транспорту и строительству Александр Старовойтов, сообщается на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.
В пояснительной записке отмечается, что 1 января 2018 года вступила в силу новая редакция статьи 170 Налогового кодекса. В ней были введены ограничения на вычет и возмещение из бюджета НДС по расходам, профинансированным частным инвестором за счёт бюджетных средств, а также расширен перечь оснований для возникновения у концессионера (частного партнёра) обязанности по восстановлению ранее возмещенного НДС.
Например, восстановлению подлежит НДС в части капитальных расходов, компенсируемых концессионеру за счёт бюджетной субсидии, перечисляемой на этапе эксплуатации в виде инвестиционного платежа.
«Вместе с тем, бюджетные субсидии (инвестиции), предоставляемые государственными участниками в ГЧП-проекты, не включают в себя НДС и имеют целевым назначением обеспечение софинансирования либо возмещение затрат на создание объекта соглашения», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Для решения данных проблем автор инициативы предлагает изменить часть 4.1 статьи 5 Налогового кодекса, дополнив её нормой о гарантиях сохранения для концессионеров и участников ГЧП-проектов налогового режима, действовавшего на дату заключения договора.
Кроме того, предлагается исключить из предмета регулирования статьи 170 НК субсидии и бюджетные инвестиции, предоставляемых на основании концессионных соглашений.
При этом в подпункт 6 пункта 3 статьи 170 НК предлагается внести правило, в соответствии с которым восстановлению подлежит НДС в размере, ранее принятом к вычету, только в случае если размер субсидии или бюджетных инвестиций, полученных в рамках реализации проектов ГЧП, включает НДС.
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