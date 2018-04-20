Предприниматели в Колыме за год выделят 200 млн рублей на соцпрограммы

"Губернатор Магаданской области Владимир Печеный, представители ПАО «Магаданский механический завод» и ООО «Магаданская горная компания» подписали соглашения о социальном партнерстве. Общая сумма двух подписанных соглашений превысила 4,5 миллиона рублей. Эти деньги будут направлены на приобретение дорогостоящей коляски, способной подниматься по лестничным маршам, для магаданского инвалида-колясочника, проведение водоотведения и укрепления дамбы в поселке Сеймчан , а также на другие проекты Фонда социального партнерства Магаданской области, которые будут реализовываться в 2018 году", — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в этом году по соглашениям соцпартнерства Фонд рассчитывает получить более 200 миллионов рублей. Средства предлагается направить на реализацию важных социальных проектов на территории региона в сфере физкультуры и спорта, таких как как обустройство спортивных площадок с травмобезопасным покрытием, приобретение тренажеров.

"Планируется приобретение дополнительного современного медоборудования для проведения современных методов диагностики и лечения урологическим пациентам «Поликлиники №1», оперативного лечения при жизнеугрожающих состояниях женщин для «Магаданского родильного дома», оказания стоматологической помощи детям в областном детском противотуберкулёзном санатории поселка Стекольный. Кроме того, поддержку получат проекты в проекты культурной сфере", — дополняет ведомство.

Уточняется, что проекты для реализации выбирают сами социальные партнеры.

Подобная форма реализации предложенной президентом РФ современной модели социального государства, которое опирается на социально ответственный бизнес, реализуется на Колыме с 2014 года. Тогда по решению правительства Магаданской области и был создан Фонд социального партнерства. Основные цели и задачи фонда социального партнерства — совместная работа с социально ответственным бизнесом по реализации важных социальных проектов в интересах жителей Магаданской области. Перечень проектов формируется на основе обращений и предложений жителей территории, муниципальных образований и общественных организаций.