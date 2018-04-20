Экологический атлас Ямала с результатами научных исследований создали в Тюмени

МОСКВА , 20 апреля. / ТАСС /. Экологический атлас Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) о состоянии окружающей среды и социально-экономический деятельности региона выпустили в издательстве Тюменского государственного университета (ТюмГУ), На разработку издания ушло более года, сообщили в пятницу ТАСС в пресс— службе ТюмГУ.

"В работе над атласом мы выступали как исполнители, заказчиком является ЯНАО, поэтому распространение и дальнейшее тиражирование в их ведении. В издательстве у нас будут отпечатаны экземпляры для отправки в Российскую книжную палату в соответствии с законом об обязательном экземпляре, и небольшое количество экземпляров атласа мы оставим как выставочные", — сказали в пресс-службе.

Работа над изданием длилось более года, общее руководство осуществляла редколлегия, состоящая из представителей правительства ЯНАО и Института наук о Земле ТюмГУ. «Пробный экземпляр атласа напечатан, уже в этом месяце издание будет представлено в правительстве ЯНАО. Ожидается, что в мае, после доработки, атлас будет доступен всем», — уточнили в вузе.

Основная цель создания атласа — обеспечение правительства округа, специалистов и общественности объективной и актуальной информацией о состоянии окружающей среды, социальной и экономической сферах деятельности региона. «Была проделана большая работа по визуализации материала, был подобран именно тот формат, в котором чтение карт наиболее удобно», — приводит пресс-служба слова директора издательства ТюмГУ Сергея Симакова.

Всего в атласе 80 карт: вводный блок содержит актуальные физическую и административную карты, общие сведения о состоянии природной среды — в разделах «Рельеф», «Климат», «Почвы и почвенный покров». Во втором блоке находятся разделы, посвященные демографической ситуации в округе, социальной сфере и качеству жизни населения.

"В тематических разделах приведены карты, характеризующие хозяйственную деятельность и ее негативные экологические последствия. Анализ медико-экологической обстановки включает карты и пояснительные записки по заболеваемости населения округа. Завершающий блок посвящен вопросам научно-исследовательской деятельности, состоянию и развитию системы особо охраняемых природных территорий и регионального экологического мониторинга", — добавили в пресс-службе.