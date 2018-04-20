В Госдуме прокомментировали оценку США эффекта от антироссийских санкций

«Всё, что делает президент США , должно достигать успеха. Если американцы выпустили 103 ракеты, то все из них «достигли» цели. Если они объявили санкции против России , то эти ограничительные меры успешные. Трамп борется за своё место, за своего избирателя в США. Его ситуация критичная. Конгресс сегодня настроен по отношению к нему больше отрицательно, чем положительно. Он очень уязвим, поэтому о любых его решениях будут говорить, что всё хорошо и правильно», — рассказал депутат.

По словам Чепы, в действительности новые санкции не настолько успешные, как о них говорит Мнучин, но при этом парламентарий напомнил, что любые ограничения вредят обеим сторонам.

«Все мы прекрасно понимаем, что ограничительные меры наносят ущерб как нашей стране, так и США. Причём ущерб не только двухсторонним отношениям, но и всей международной экономической системе», — заключил Чепа.

Ранее глава Минфина США Стивен Мнучин положительно оценил эффект антироссийских санкций.