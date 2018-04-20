Ещё
В Госдуме прокомментировали оценку США эффекта от антироссийских санкций
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Госдуме прокомментировали оценку США эффекта от антироссийских санкций 

RT на русском 38 минут назад
Фото: RT на русском
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя RT заявление главы Минфина США Стивена Мнучина об эффективности последних антироссийских санкций, отметил, что иных оценок от американского истеблишмента ожидать не стоило.
«Всё, что делает президент США, должно достигать успеха. Если американцы выпустили 103 ракеты, то все из них «достигли» цели. Если они объявили санкции против России, то эти ограничительные меры успешные. Трамп борется за своё место, за своего избирателя в США. Его ситуация критичная. Конгресс сегодня настроен по отношению к нему больше отрицательно, чем положительно. Он очень уязвим, поэтому о любых его решениях будут говорить, что всё хорошо и правильно», — рассказал депутат.
По словам Чепы, в действительности новые санкции не настолько успешные, как о них говорит Мнучин, но при этом парламентарий напомнил, что любые ограничения вредят обеим сторонам.
«Все мы прекрасно понимаем, что ограничительные меры наносят ущерб как нашей стране, так и США. Причём ущерб не только двухсторонним отношениям, но и всей международной экономической системе», — заключил Чепа.
Ранее глава Минфина США Стивен Мнучин положительно оценил эффект антироссийских санкций.
RT на русском: последние новости
СМИ: Германия намерена попросить США освободить её от участия в санкциях против России Как сражались и погибали восставшие в Варшавском гетто В группе Госдумы по связям с парламентом Сирии рассказали о ситуации в Дамаске
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Израиль уничтожит российские С-300247
Первый русский бордель назвали спасением нации173
Первый легальный бордель открывается в России352
Поклонская ответила Порошенко про князей311
Сосед пожаловался на запахи из квартиры Сердюкова и Васильевой76
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
00:52
Грабители напали на кондитерскую, но поплатились
Криминал Общество
00:39
Мама спасла щенка от удушья
Общество
01:13
Сняли подлодку, пробивающую лед
Оружие Армия
01:15
Таинственный город нашли в Антарктиде
Общество Наука
01:12
Пока вы спали: Израиль уничтожит российские С-300
Общество
05:31
Первый русский бордель назвали спасением нации
Общество
00:23
Девушка толкнула подругу под автобус
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение