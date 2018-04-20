Профессиональный английский для международных компаний

Английский язык необходим практически в любой сфере. Чем выше должность, тем больше ожиданий от уровня владения иностранным, который требуется для серьезных переговоров. Чтобы обучить сотрудников своей компании, руководители выбирают школы, которые обещают научить говорить настолько хорошо, что работники будут понимать речь пьяных ирландцев, не говоря уже о классическом британском акценте. И вроде бы всё круто: красивая онлайн-платформа, учебники из серии «Oxford.Business Language», мобильные приложения, плюсы за количество выученных слов — вот-вот сотрудники заговорят грамотно на английском, компания выйдет на международный уровень и фирму ждёт светлое будущее. Однако все так же возникают неловкие паузы в общении с иностранцами, которые списываются на британский снобизм или восточный менталитет, происходят задержки в коммуникациях. Что же было сделано не так?

Компании, обучающие английскому и, особенно, предлагающие онлайн-уроки, в первую очередь берут курс на снижение себестоимости урока, львиную долю которого составляет оплата преподавателю. В ход идут курсы быстрой адаптации для закончивших педагогические вузы. В качестве носителей языка выбираются вчерашние студенты или даже просто иностранцы, для которых английский такой же неродной язык. Из всего объема предложений на рынке онлайн— и оффлайн-обучения высококвалифицированных преподавателей-носителей языка десятки, при том что количество проведенных уроков измеряется миллионами. Снижение себестоимости урока «компенсируется» автоматизацией обучения, фишками мобильных приложений и прочими радостями для современных любителей гаджетов. А что делать, если стоит задача не просто изъясняться на английском, но и успешно и профессионально вести бизнес на иностранном языке. Таких предложений немного. Мы рекомендуем тебе выбрать сервис «WES-english». Почему именно он? 1. Преподаватели — только носители языка. И это политика школы. Так называемые нейтивы, причём не просто люди с улицы или вчерашние студенты, а специалисты в разных отраслях (от IT до авиации), будут обучать сотрудников не только набору отраслевых терминов, но и нюансам их использования при общении с британцами и американцами, выстраиванию верной стратегии коммуникации с иностранными партнерами; помогут зазвучать профессионально в англоязычной среде. Ну а специализированные программы и учебники — это само собой разумеющееся. Другие варианты также возможны, в случае если от бизнеса требуется оперативно подготовиться к выступлению, интервью или непростым переговорам. Школа «WES English» основана американцем, который долгое время живет и работает в России , имеет большой опыт сотрудничества с российскими компаниями, активно работающими или выходящими на международный рынок, и не понаслышке знает о сложностях перевода и нестыковке в менталитетах.

Стоит отметить, что иногда в компании уроки английского — это часть социального пакета, и простой факт наличия уроков английского для сотрудников уже решает эту задачу. Чтобы оценить требования в уровне преподавания языка, рекомендуем ответить для себя на несколько несложных вопросов в статье «WES English». Подробнее о корпоративном английском→ 2. Преодоление языкового барьера. Многие бизнесмены в нашей стране предпочитают нанимать преподавателей английского, которые приходят в офис и проводят обучение на месте. Этот метод имеет плюсы, однако здесь же кроется и большой минус: выполнение домашних заданий и подробные объяснения на русском дают ощущение прогресса, но мгновенно исчезают при попадании в реальную обстановку международного бизнеса. Обучение с носителем дает кратковременное, но регулярное погружение в настоящую англоязычную среду — тот самый необходимый практический навык коммуникации. И, кстати, именно онлайн-уроки укрепляют этот навык, так как не секрет, что большинство деловых коммуникаций в этом мире происходит по почте, телефону и в видеоконференциях.

3. Оценка знаний. На портале «WES English» разработана система планирования и контроля за обучением для HR-менеджера и руководителя. Руководитель может понаблюдать за прогрессом и увидеть, кто из сотрудников не успевает, а кого можно уже смело отправлять на сложные переговоры. Подробнее о стоимости корпоративного урока английского→ 4. Собственная платформа. В стоимость обучения в «WES English» входит профессиональная платформа для веб-конференций, которая стабильно работает даже при низком качестве интернета. Это позволяет обучаться эффективно как один на один с преподавателем, так и группой, когда сотрудники подключаются со своих рабочих мест, используя интерактивные инструменты и совместный доступ к аудио и видео.

5. Групповой и индивидуальный подход. Каждому сотруднику или группе можно назначить несколько преподавателей, если есть потребность, например, наработать разные навыки. Клиент определяет количество и регулярность занятий, в то время как расписание, преподаватели и курс подбираются в соответствии с задачами. Перед тем как начать обучение сотрудников в «WES English», можно самостоятельно убедиться в качестве их сервиса. Компания предлагает доступ к онлайн-платформе и бесплатный урок с преподавателями. Перейти на сайт «WES English» →