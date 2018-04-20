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Участники ПМЭФ-2018 обсудят преимущества поставок российского газа в Европу
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Участники ПМЭФ-2018 обсудят преимущества поставок российского газа в Европу 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Участники Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2018) в рамках делового завтрака компании Nord Stream 2 обсудят будущую структуру европейского энергопотребления и преимущества поставок российского газа для Европы, сообщает фонд «Росконгресс».
В 2018 году деловая программа ПМЭФ насчитывает более 90 мероприятий. Главная тема предстоящего форума — «Создавая экономику доверия» — объединит экономику, цифровые технологии и человеческий капитал и даст возможность участникам обсудить ключевые задачи, которые ставит перед современным бизнесом и обществом новая глобальная экономическая реальность, указывают организаторы.
"В рамках программы ПМЭФ-2018 пройдет деловой завтрак компании Nord Stream 2, разработчика проекта «Северный поток — 2», «Энергия для Европы: надежное партнерство». Участники мероприятия обсудят будущую структуру европейского энергопотребления, а также стратегические преимущества поставок российского газа для Европы", — отмечается также в сообщении «Росконгресса».
В деловом завтраке примут участие лидеры топливно-энергетического комплекса России и Европы, а также ведущие эксперты. «Актуальность заявленной темы связана с напряжением на европейских газовых рынках, вызванным неожиданно суровыми холодами минувшей зимой. Оно продемонстрировало, насколько сильно Европа нуждается в надежных поставках значительных объемов природного газа», — отмечают организаторы ПМЭФ.
"Кроме того, природный газ жизненно необходим Европе как с экономической, так и с экологической точки зрения: во-первых, для достижения целевых ориентиров в сфере борьбы с изменением климата, а во-вторых, для выполнения трех ключевых требований к энергоснабжению — оно должно быть безопасным, устойчивым и недорогим", — добавляют организаторы.
ПМЭФ-2018 пройдет в Санкт-Петербурге 24-26 мая. Фонд «Росконгресс» — крупнейший организатор конгрессно-выставочных мероприятий в России, был учрежден в 2007 году. МИА «Россия сегодня» выступает информационным партнером форума.
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