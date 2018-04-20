Участники ПМЭФ-2018 обсудят преимущества поставок российского газа в Европу

МОСКВА , 20 апр — РИА Новости . Участники Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2018) в рамках делового завтрака компании Nord Stream 2 обсудят будущую структуру европейского энергопотребления и преимущества поставок российского газа для Европы, сообщает фонд «Росконгресс».

В 2018 году деловая программа ПМЭФ насчитывает более 90 мероприятий. Главная тема предстоящего форума — «Создавая экономику доверия» — объединит экономику, цифровые технологии и человеческий капитал и даст возможность участникам обсудить ключевые задачи, которые ставит перед современным бизнесом и обществом новая глобальная экономическая реальность, указывают организаторы.

"В рамках программы ПМЭФ-2018 пройдет деловой завтрак компании Nord Stream 2, разработчика проекта «Северный поток — 2», «Энергия для Европы: надежное партнерство». Участники мероприятия обсудят будущую структуру европейского энергопотребления, а также стратегические преимущества поставок российского газа для Европы", — отмечается также в сообщении «Росконгресса».

В деловом завтраке примут участие лидеры топливно-энергетического комплекса России и Европы, а также ведущие эксперты. «Актуальность заявленной темы связана с напряжением на европейских газовых рынках, вызванным неожиданно суровыми холодами минувшей зимой. Оно продемонстрировало, насколько сильно Европа нуждается в надежных поставках значительных объемов природного газа», — отмечают организаторы ПМЭФ.

"Кроме того, природный газ жизненно необходим Европе как с экономической, так и с экологической точки зрения: во-первых, для достижения целевых ориентиров в сфере борьбы с изменением климата, а во-вторых, для выполнения трех ключевых требований к энергоснабжению — оно должно быть безопасным, устойчивым и недорогим", — добавляют организаторы.