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Лавров ответил Пенсу по поводу доминирования США в космосе
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Лавров ответил Пенсу по поводу доминирования США в космосе 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Стремление США к военному доминированию в космосе может стать риском для всего человечества, заявил глава МИД Сергей Лавров.
Лавров заявил, что у США принято «доминировать (…) везде: не только в космосе — на земле, на суше, в воздухе», это «записано в их доктринальных документах».
Потому «здесь ничего удивительного нет, но (…) перенос этой логики на космическое пространство, конечно, будет весьма и весьма серьезным риском для всего человечества», передает РИА «Новости» слова министра.
Глава МИД напомнил, что именно США многие годы является единственной страной, которая блокирует начало переговоров по российско-китайской инициативе о старте разработки договора по запрещению размещения оружия в космосе.
В данном случае «речь не идет о недопущении милитаризации космоса, потому что спутники в военных целях запускаются и нами, и американцами, и многим другими», но «оружие размещать в космосе было бы очень рискованно и создавало бы новые совершенно не просчитанные, непредсказуемые угрозы».
Потому Россия и Китай предложили заключить соответствующий договор.
«Все готовы начать переговоры — понятно, что это сложная работа, но у нас есть проект. Он достаточно глубоко проработан, мы открыты к обсуждению постатейно и открыты к поиску каких-то формулировок, которые позволят его согласовать и вывести на подписание», — отметил Лавров.
Однако США в одиночку блокируют эту работу.
«Тем временем мы, прекрасно понимая опасность такого развития событий (…), в ожидании, когда созреют условия для начала переговоров над юридически обязывающим документом, продвигаем политическую концепцию — призыв всем заявить о том, что каждая страна не будет первой, которая выведет оружие в космос», — сказал глава МИД.
Лавров добавил, что «есть такая резолюция Генеральной ассамблеи», и она «принимается существенным большинством голосов, американцы против, и многие американские союзники уходят в воздержание при голосовании».
Проблема продолжает существовать, и «если эти угрозы будут материализованы, нужно будет заблаговременно готовиться к каким-то действиям, которые позволят избежать худших сценариев — когда из космоса просто будут уничтожать объекты на земле».
По мнению министра, чем скорее начнется соответствующее обсуждение на конференции по разоружению в Женеве с участием и дипломатов, и военных, тем будет лучше для всего человечества.
Сергей Лавров подчеркнул, что Россия не может смотреть сквозь пальцы на подобные действия американской стороны.
«Мы, конечно же, видим, что делают наши американские коллеги и, конечно же, мы не имеем права просто смотреть на все это сквозь пальцы», — сказал он.
Напомним, вице-президент США Майк Пенс заявил во вторник, что Вашингтон планирует добиваться военного доминирования в космосе.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что в его стране может появиться новый род войск — космические войска.
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