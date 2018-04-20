Новый вагон пустят по БАМу в Находку

Об этом сообщил на проходившей в Москве 5-й ежегодной конференции «Эксплуатация и ремонт грузовых вагонов» генеральный директор Тихвинского испытательного центра железнодорожной техники Сергей Дмитриев.

Новый полувагон отличается от аналогичных моделей увеличенным до 103 куб. м объемом кузова и повышенной до 82 тонн грузоподъемностью. Размеры и конструкция кузова обеспечивают быструю разгрузку с помощью вагоноопрокидывателей и других устройств. В таких вагонах можно перевозить разные насыпные грузы без дополнительных вложений в инфраструктуру. Использование их позволит увеличить вес поездов на 19%, в частности, на полигоне Кузбасс — Дальний Восток.

До середины этого года продолжится также подконтрольная эксплуатация полувагонов с осевой нагрузкой 27 тонн на Свердловской железной дороге. Испытания проводятся в соответствии с утвержденной ОАО « РЖД» комплексной программой, в них участвуют представители РЖД, ученые ВНИИЖТа и ВНИКТИ, ТИЦ ЖТ, РУТ (МИИТ), ПГУПС, ВНИЦТТ и другие специалисты.