Новый вагон пустят по БАМу в Находку 

Об этом сообщил на проходившей в Москве 5-й ежегодной конференции «Эксплуатация и ремонт грузовых вагонов» генеральный директор Тихвинского испытательного центра железнодорожной техники Сергей Дмитриев.
Новый полувагон отличается от аналогичных моделей увеличенным до 103 куб. м объемом кузова и повышенной до 82 тонн грузоподъемностью. Размеры и конструкция кузова обеспечивают быструю разгрузку с помощью вагоноопрокидывателей и других устройств. В таких вагонах можно перевозить разные насыпные грузы без дополнительных вложений в инфраструктуру. Использование их позволит увеличить вес поездов на 19%, в частности, на полигоне Кузбасс — Дальний Восток.
До середины этого года продолжится также подконтрольная эксплуатация полувагонов с осевой нагрузкой 27 тонн на Свердловской железной дороге. Испытания проводятся в соответствии с утвержденной ОАО « РЖД» комплексной программой, в них участвуют представители РЖД, ученые ВНИИЖТа и ВНИКТИ, ТИЦ ЖТ, РУТ (МИИТ), ПГУПС, ВНИЦТТ и другие специалисты.
На участке Качканар-Смычка определяется уровень воздействия вагонов повышенной грузоподъемности на объекты инфраструктуры, а на линии Каменск-Уральский — Богданович — уже оценили технико-экономические параметры вагонов в эксплуатации, как более высокие, по сравнению с типовыми моделями с осевой нагрузкой 23,5 т. По словам Сергея Дмитриева, для выполнения программы мониторинга пути и объектов инфраструктуры на Свердловской дороге необходимо обеспечить пропуск 100 тысяч вагонов с осевой нагрузкой 27 тс. На сегодняшний день более 60% объема этой работы уже выполнено. Полученные результаты испытаний и мониторинга говорят о том, что состояние объектов инфраструктуры стабильное, воздействие на путь не превышает нормативов.