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Нимфа: Настя Каменских купается в бассейне обнаженной
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Нимфа: Настя Каменских купается в бассейне обнаженной 

WMJ.ru 48 минут назад
Фото: WMJ.ru
Чем ближе лето, тем фотографии в Instagram Насти Каменских становятся все горячее. Сначала певица провоцировала фолловеров своими формами в откровенных купальниках, теперь же пошла дальше: несколько часов назад Настя опубликовала фото, на котором позирует полностью обнаженной на ступенях бассейна. Снимок вызывал бурную реакцию подписчиков звезды.
После публикации этого фото, поклонники набросились на Каменских с критикой: «Мне обидно наблюдать за тем, что оголяет в последнее время она не свой голос, а тело»; «Не удивительно уже… Где та Настя, которую я знала и так любила»; «До такого уровня опустилась»; «Видимо нагишем проще привлечь к себе внимание! Других идей нет что ли?»; «Я согласна с теми кто против этой фотки. Здесь речь идёт не о зависти а о чести… Все таки у каждой женщины должна быть изюминка… Чем скромнее фото тем больше людей тебя будут любить а дети будут брать пример…это фото лучше для своего возлюбленного оставлять чтоб никто не видел», — пишут фолловеры.
Но нашлись и те, кто не видит ничего плохого в публикации подобного кадра: «Красотка! Молодец! Она свое тело сделала своим трудом-имеет право похвастаться!»; Классное тело, гадости тут пишут только ущербные»; «Суперская фотография. И Настя на ней очень смотрится нежно, женственно и никакой пошлости здесь не наблюдается».
А как ты считаешь: стоит ли публиковать такие снимки в Сети?
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Фото:Instagram
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