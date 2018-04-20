Настя Каменских взбудоражила народ своими голыми фото

Певица Настя Каменских шокировала поклонников. Девушка опубликовала фото в стиле ню.

Анастасия много времени проводит в спортзале и усиленно тренируется для того, чтобы обрести фигуру мечты и, судя по ее Instagram, исполнительница добилась определенных успехов. Артистка очень часто публикует снимки, где хвалится рельефными и подтянутыми формами.

Казалось бы, фанаты должны уже привыкнуть к обнаженной Насте и не реагировать на очередное ее оголение. Однако каждый ее откровенный снимок вызывает бурное обсуждение в Сети.

Особенно взбудоражил поклонников последний размещенный в микроблоге кадр. На нем Каменских в чем мать родила сидит у бассейна. Звезда, позируя в профиль, прикрывает пышную грудь руками.

Эта выходка никого не оставила равнодушным, но, все же, мнения насчет уместности поступка разделились. Некоторые поддержали артистку и похвалили ее за смелость. «Ваще огонь, ничего», «Красивая девушка… Завидуйте молча!», «Наська ты супер байба», «Красивая фигура!», «Очень красивое фото. И ничего вульгарного нет. Насть вы прекрасны», «Шикарная, что в одежде, что без… Это я как женщина и мать троих детей говорю! Не осуждаю», «ух какая хорошенькая», «Голая! Круто) Мне нравится», «Красавица», «Учитесь завидовать Такой прекрасной Женщине. Настя ты лучшая!», «Богиня! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)», — засыпали девушку комплиментами восторженные фанаты.

Другие же реагировали со скепсисом или негативом. «Не представляю такое фото у Ротару, или Матвиенко», «Просто без слов ето порнография», «Пошло то как», «Ого! Все шикарно и эстетично, но шокировало», «Господи это разврат», «Наверно уже очеееень скучно и одиноко…», «Блин, ну зачем…как уже надоело это…зачем постоянно оголяться, для чего и для кого… Поклонники вас любят и без этого», «Настя ты и так классная, не нужно раздеваться», — негодовали пользователи соцсети.