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«Во многих регионах инфраструктуру надо не развивать, а спасать»
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«Во многих регионах инфраструктуру надо не развивать, а спасать» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Приведу в качестве примера всем известные проблемы транспортной сети: ее недостаточную плотность, неравномерное географическое распределение и низкое качество. Из-за неразвитости транспортной сети ухудшаются перспективы социально-экономического положения регионов, происходит удорожание автоперевозок, снижение количества производительных рабочих мест, мобильности населения и доступности услуг. Недаром распределение регионов по уровню транспортной связности соответствует их распределению по уровню бедности. И федеральные, и региональные власти понимают важность инфраструктуры для государства, но расходы федерального бюджета на нее все равно сокращаются: в 2017 году они были на 24% меньше, чем в 2014-м.
Наиболее реалистичное решение проблемы — привлечение денег и опыта частного бизнеса с помощью государственно-частного партнерства (ГЧП). Механизм ГЧП выгоден для всех сторон: органы власти реализуют утвержденные программы развития, экономя при этом бюджетные средства, бизнес получает новые проекты с понятной нормой доходности, а общество — улучшение качества жизни. Важно понимать, что для некоторых сфер, например ЖКХ, концессии — чуть ли не единственная возможность исправить ситуацию. Но вклад бизнеса пока, к сожалению, невелик. Здесь стоит отметить, что для увеличения объема частных инвестиций Правительством разрабатываются новые механизмы, такие как инфраструктурная ипотека и инфраструктурные фонды, но пока уполномоченные ведомства не могут прийти к общему видению. Для того чтобы проект состоялся, инвестору нужно определить и минимизировать большое количество различных рисков — как общих для всех проектов, например, строительных и управленческих, так и типичных для концессий. Среди них: ограниченная возможность концессионера повлиять на тарифную политику, уменьшение выручки из-за снижения трафика или повышение эксплуатационных затрат и другие. А ведь следует учитывать и риски, связанные с экономической и политической ситуацией в регионе, стране, мире, изменением процентной ставки по кредитам, валютные, риски изменений нормативно-правовой базы, в т.ч. налоговые. Законодателю не стоит забывать, что для бизнеса важна стабильность и прозрачность правил игры. Что же может помешать инвестору? Первое, на что стоит обратить внимание, — специфика институциональной среды. Развитость нормативно-правовой базы, практика правоприменения и антимонопольного регулирования, гарантии исполнения обязательств со стороны государства, а также состояние бюрократического аппарата в целом — все это непосредственно влияет на „привлекательность“ ведения бизнеса.
Сейчас в России каждая сделка готовится заново ввиду отсутствия типовых юридических и финансовых решений, что напрямую влияет на продолжительность согласования проекта между публичным и частным партнерами. Доступ к финансированию и его стоимость, тем более в условиях действующих экономических санкций и высокой волатильности рубля, — не менее важные критерии, влияющие на принятие инвесторами решений о долгосрочных вложениях. В свою очередь, для органов власти, банков и населения весьма чувствительным остается вопрос участия бюджетных средств в финансировании ГЧП-проектов. Наличие государственной поддержки и гарантий — камень преткновения при обсуждении любой концессии и объект пристального внимания Федеральной антимонопольной службы.
Ускорить принятие решений и положительно сказаться на рынке в целом может внедрение типовых подходов, коробочных решений и ГЧП-фильтра, предусматривающего анализ социально-экономического эффекта и проверку инвестиционной устойчивости проекта, которые давно обсуждаются в отрасли. Одним из наиболее популярных механизмов, используемых инвесторами в 2017 году, стала частная концессионная инициатива (ЧКИ), возможность подачи которой появилась благодаря внесенным в июле 2014 года поправкам в Федеральный закон № 115-ФЗ от 21.07.2005 „О концессионных соглашениях“: с мая 2015 года частные инвесторы могут самостоятельно инициировать реализацию концессионного проекта в отношении интересующих их объектов концессионного соглашения. Для этого инициатор готовит и предоставляет потенциальному концеденту пакет документов.
ЧКИ позволяет частной стороне предложить интересный, зачастую уникальный проект, а публичная сторона экономит бюджетные средства не только на создании и эксплуатации объекта, но и на подготовке конкурса. Однако инвестор, готовя частное концессионное предложение, несет значительные расходы на подготовку предпроекта и пакета документов для подачи ЧКИ и может потерять вложенные средства, если появятся другие желающие и будет проведен конкурс, победителем которого станет не инициатор. В целях минимизации указанного риска инвесторам приходится снижать расходы, связанные с подготовкой ЧКИ, что, в свою очередь, может негативно сказаться на реализации инвестиционного проекта после подписания концессионного соглашения. А ведь недостаток на рынке качественных проработанных проектов указывается экспертами как один из факторов, препятствующих развитию ГЧП в стране. Во многих странах предусмотрены меры по поощрению заявителя, такие решения есть в новых поправках в законодательство о государственно-частном партнерстве. Но и они носят рекомендательный характер. Не стоит забывать и об общественном мнении. Далеко не каждая стройка воспринимается положительно, особенно когда речь идет о дальнейшем платном использовании инфраструктурного объекта. Нарушение привычного уклада и связанные со строительством неудобства для местных жителей формируют негативное отношение к инвестору, представителям органов власти и институту ГЧП в целом. Коммуникационные и социальные риски могут существенно влиять на реализацию проектов, как было, например, в случае с участком трассы М-11 до Шереметьево. Универсальную карту рисков для инвестиционных проектов предусмотреть невозможно, но, если мы хотим привлечь частные инвестиции в модернизацию инфраструктуры страны, то должны быть достигнуты прозрачность правил и четкая регламентированность действий, в том числе публичного партнера, на всех этапах реализации инвестиционного проекта, защита прав и интересов инвестора, а главное — общественное согласие и понимание необходимости сотрудничества государства и бизнеса».
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