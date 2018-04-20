Следственный комитет и прокуратура начали проверку сообщений о задержке зарплаты на Русском месторождении 

Следствием установило, что рабочий — вахтовик компании «Спецбурстрой» обратился в средства массовой информации с жалобой на работодателя, который не выплачивает ему и его товарищам заработную плату. При этом в следственные органы работник не обращался, коллективное обращение было направлено в прокуратуру.
По данному сообщению по инициативе следственных органов приняты незамедлительные меры. На месторождение Русское, которое находится в 300 км от поселка Тазовский, выезжал следователь для установления обстоятельств произошедшего. Установлено, что руководством ООО «Спецбурстрой», которое зарегистрировано в Москве, действительно не выплачивалась в течение нескольких месяцев заработная плата. Проводится также общенадзорная проверка органами прокуратуры.
В компании «Спецбурстрой» с корреспондентом ИА «Север-Пресс» общаться не стали, сославшись на крайнюю занятость руководства. Однако из неофициальных источников известно, что компания не платила вахтовым рабочим за февраль и март. Сейчас руководители компании пытаются урегулировать вопрос.