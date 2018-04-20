Эксперт прокомментировал законопроект об увеличении госпошлины за выдачу загранпаспорта

Руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов в беседе с НСН прокомментировал законопроект об увеличении госпошлины за выдачу загранпаспорта.

«Пять тысяч рублей для тех, кто постоянно ездит за границу, — это не сумасшедшие деньги. Но в случае большинства трудящихся, особенно в провинции, где низкие оплаты труда, эта мера заставит людей задуматься, зачем брать на всю семью паспорта», — заявил эксперт.