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Эксперт прокомментировал законопроект об увеличении госпошлины за выдачу загранпаспорта
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Эксперт прокомментировал законопроект об увеличении госпошлины за выдачу загранпаспорта 

RT на русском 28 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов в беседе с НСН прокомментировал законопроект об увеличении госпошлины за выдачу загранпаспорта.
«Пять тысяч рублей для тех, кто постоянно ездит за границу, — это не сумасшедшие деньги. Но в случае большинства трудящихся, особенно в провинции, где низкие оплаты труда, эта мера заставит людей задуматься, зачем брать на всю семью паспорта», — заявил эксперт.
По его словам, в результате выбор будет делаться, скорее всего, в пользу того, чтобы отдохнуть в пределах России.
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