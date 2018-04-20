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Полпред: новые обманутые дольщики появились в регионах Сибири в 2018 году
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Полпред: новые обманутые дольщики появились в регионах Сибири в 2018 году 

РИА Недвижимость 1 час назад
Фото: РИА Недвижимость
НОВОСИБИРСК, 20 апр — РИА Новости. Значительную работу провели в Сибири по решению вопроса обманутых дольщиков, однако с начала года в некоторых регионах уже появились новые проблемные в этом отношении дома, заявил полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло в пятницу на совещании по этой проблеме.
"К сожалению, в этом году число проблемных домов добавилось. В текущем году три дома добавилось в Красноярском крае и четыре — в Новосибирской области. Прошу еще раз проанализировать ситуацию. В Новосибирске и Омске не выполнен план по вводу проблемных домов в 2017 году", — сказал полпред.
Он поручил властям регионов еще раз уточнить сроки и скоординировать действия с жильцами и ЖСК, которые взяли на себя достройку объектов.
"Есть информация о существовании практически в каждом регионе домов, сроки ввода которых пропущены. При этом по разным основаниям дома проблемными не признаются и в планы-графики не включаются. Если дом простаивает три месяца, надо встрепенуться и подумать, почему. Информация по этому поводу направлена в адрес высших должностных лиц регионов", — отметил он.
Полпред сообщил, что по состоянию на 1 апреля в субъектах федерации округа к числу проблемных объектов отнесены 139 многоквартирных домов, строительство которых осуществляется с использованием денежных средств более 11,6 тысячи граждан. В региональные реестры пострадавших дольщиков включены около 3,8 тысячи человек.
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