Полпред: новые обманутые дольщики появились в регионах Сибири в 2018 году

НОВОСИБИРСК , 20 апр — РИА Новости . Значительную работу провели в Сибири по решению вопроса обманутых дольщиков, однако с начала года в некоторых регионах уже появились новые проблемные в этом отношении дома, заявил полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло в пятницу на совещании по этой проблеме.

"К сожалению, в этом году число проблемных домов добавилось. В текущем году три дома добавилось в Красноярском крае и четыре — в Новосибирской области . Прошу еще раз проанализировать ситуацию. В Новосибирске и Омске не выполнен план по вводу проблемных домов в 2017 году", — сказал полпред.

Он поручил властям регионов еще раз уточнить сроки и скоординировать действия с жильцами и ЖСК, которые взяли на себя достройку объектов.

"Есть информация о существовании практически в каждом регионе домов, сроки ввода которых пропущены. При этом по разным основаниям дома проблемными не признаются и в планы-графики не включаются. Если дом простаивает три месяца, надо встрепенуться и подумать, почему. Информация по этому поводу направлена в адрес высших должностных лиц регионов", — отметил он.

Полпред сообщил, что по состоянию на 1 апреля в субъектах федерации округа к числу проблемных объектов отнесены 139 многоквартирных домов, строительство которых осуществляется с использованием денежных средств более 11,6 тысячи граждан. В региональные реестры пострадавших дольщиков включены около 3,8 тысячи человек.