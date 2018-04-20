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Объем капитального ремонта колесных пар на предприятиях РК «Новотранс» в I квартале 2018 года вырос на 120%
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Объем капитального ремонта колесных пар на предприятиях РК «Новотранс» в I квартале 2018 года вырос на 120% 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
По итогам первого квартала наибольший рост производства отмечен на Бийском ВРП «Новотранс». Увеличение объемов плановых видов ремонта составило 17%. Аналогичного превышения прошлогодних показателей добились на Кузбасском ВРП (КВРП). На Каширском вагоноремонтном заводе «Новотранс» (КВРЗ) объемы производства выросли на 7%.
Инвестиции в развитие вагоноремонтного производства позволили РК «Новотранс» существенно нарастить мощности по производству капитального ремонта колесных пар. В первом квартале на предприятиях холдинга проведено обслуживание свыше 11,7 тыс. этих важнейших узлов подвижного состава, что на 120% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.
Стремительное развитие вагоноремонтного дивизиона «Новотранс» — результат своевременного принятия стратегических решений и грамотной инвестиционной политики холдинга. Более 100 млн руб. вложены в строительство новых производственных корпусов, вагоноколесных мастерских (ВКМ), ремонтных позиций на большинстве предприятий Группы. Приобретено современное оборудование. Существенно увеличить объемы производства капитального ремонта колесных пар удалось, благодаря работе трех новых участков ВКМ, созданных на предприятиях РК «Новотранс». На Кузбасском ВРП недавно удалось удвоить мощности ВКМ. Кроме того, два предприятия Группы, КВРП и КВРЗ, получили разрешение на проведение ремонта инновационных вагонов с осевой нагрузкой 25-27 тонн, здесь же проводится ремонт тележек нового поколения Barber S-2-R.
Группа компаний «Новотранс» намерена и дальше активно развивать вагоноремонтный комплекс, повышать качество выполняемых работ, что позволит холдингу занять лидирующие позиции на рынке.
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