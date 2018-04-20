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За умышленное пособничество незаконной миграции ужесточается ответственность
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За умышленное пособничество незаконной миграции ужесточается ответственность 

Управа района Ясенево 55 минут назад
Фото: Управа района Теплый Стан
Депутаты столичного парламента приняли в первом чтении проект постановления о внесении изменений в Уголовный кодекс РФ и Уголовно-процессуальный кодекс РФ.
Лишение свободы может грозить за организацию незаконной миграции, незаконного пребывания иностранных граждан в России и незаконного транзитного проезда. Уголовно наказуемым будет считаться и содействие незаконному получению необходимых для этого документов или их незаконное предоставление. Виновного обяжут выплатить штраф в размере до двухсот тысяч рублей либо отправят на принудительные работы продолжительностью до трех лет.
«Принципиально важно, что проект федерального закона предусматривает ответственность исключительно за умышленные действия, способствующие незаконной миграции. Это обусловлено необходимостью предусмотреть не просто кару за преступление, но и, что самое главное, повысить уровень гражданской сознательности», — прокомментировал законопроект председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
В 2017 году в Россию въехали 15,7 млн иностранных граждан и лиц без гражданства. Было зарегистрировано 1239 преступлений в области организации незаконной миграции, а число административных нарушений превысило полтора миллиона (здесь и продажа фиктивных справок о сдаче экзамена на знание русского языка).
Между тем, в Москве есть немало возможностей пройти этот экзамен легально. Например, в РУДН разработали учебные пособия, помогающие заполнить документы ФМС России, а также сдать комплексный экзамен по русскому языку, истории России и основам законодательства. После этого иностранный гражданин может получить патент, вид на жительство или разрешение на временное проживание.
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