Китайские слова, которые так любят употреблять в России

День китайского языка, который отмечается 20 апреля, установлен в память о Цан Цзе — основателе китайской письменности. Для большинства этот язык похож на гигантскую головоломку, с которой невозможно разобраться.

Но вместе с развитием торгово-экономических отношений, количество желающий выучить китайский с каждым годом растет. И это оставляет свой отпечаток и на русском языке. Вспоминаем слова, которые были заимствованы из него, став частью повседневного лексикона русскоязычных людей.

По легенде, Цан Цзе был придворным историографом мифического императора Хуан Ди и разработал набор пиктограмм, которые и стали основой для иероглифов. Это позволило попрощаться с узелковым письмом.

А ВЫ ЗНАЛИ?

Мало того, что Китай сам по себе географически отгорожен от внешнего мира природными особенностями ландшафта — морями, горами, пустынями, да еще и Великой китайской стеной. Так еще и сами китайцы со своей и без того нелегкой письменностью умудряются использовать одни и те же иероглифы по-разному — десятки народностей, населяющих страну, читают и произносят их на свой лад. Поэтому заимствования в русском языке в основном устные, да и звучат они по большей части не так, как на самом деле произносится в китайском литературном языке — Путунхуа (普通话 — pǔtōnghuà) — «языке, понятном для всех». По-другому его называют мандаринский язык, основанный на пекинском диалекте.

В русском языке число прямых заимствований из китайского относительно небольшое. Тем более, что учат в России его всего последние 300 лет.

А также направлений в спортивных направлениях:

— кунфу (功夫 — gōng·fu) — разновидность борьбы, дословно «труд», «работа»;

— ушу (武术 — wǔshù) — разновидность борьбы, дословно «без оружия»;

— цигун (气功 — qìgōng) — дыхательная гимнастика.

Любят сейчас в России употреблять китайские слова как жаргонные. Например, «чифанить» от слова 吃饭（chīfàn）— есть, кушать или «куня» — искаженное от 姑娘 — gūniang — девушка.

Ну и как же без китайское еды:

— вок (锅 — guō или кантонск. wō), специальная сковорода и направление в гастрономии;

— баоцзы (饱子 — bāozi) — китайские пирожки, приготовляемые на пару;

— манты (馒头 — mántóu) — китайская булочка;

— позы (包子— bāozi) — бурятские манты;

— маотай (茅台酒 — máotáijiǔ) — китайская рисовая водка.

А что насчет чая?

Чай пришел в Россию с Севера Китая — 茶— chá. С ним пришли и названия сортов — байховый (白花 — báihuā), лунцзин (龙井茶 — lóngjǐngchá), пуэр (普洱 — pǔ'ěr), улун (乌龙 — wū lóng), да хун пао (大红袍 — dàhóng páo).

Кстати, то, что сегодня интерес к китайскому растет, обязательно приведет к тому, что в наш с вами лексикон придут новые заимствования.