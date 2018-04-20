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Минобороны незаконно передало земли Дербентского района в собственность города Дагестанские Огни
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Минобороны незаконно передало земли Дербентского района в собственность города Дагестанские Огни 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
Минобороны незаконно передало земли Дербентского района в собственность города Дагестанские ОгниЗемли, расположенные на территории сельсовета Первомайский Дербентского района, были незаконно переданы Министерством обороны в собственность города Дагестанские Огни, такое решение принял Дербентский районный суд.
«После передислокации войсковой части № 03729 земельные участки, а также расположенные на них объекты бывшего военного недвижимого имущества (Дербентский район, сельсовет Первомайский) были переданы на основании приказа Министерства обороны Российской Федерации от 11.10.2012 №3202 городскому округу «город Дагестанские Огни»», — сообщается в документе.
Передавая земли, сообщает администрация района, Минобороны нарушило ФЗ, согласно которому земля остается за тем поселением, на территории которого оно находилось. Регистрация на эти земли признана незаконной. Однако: «Решение суда ещё не вступило в силу. Оно может быть обжаловано как министерством обороны, так и администрацией города Дагестанские Огни», — говорит юрист Азамат Расулов.
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