Минобороны незаконно передало земли Дербентского района в собственность города Дагестанские Огни

Минобороны незаконно передало земли Дербентского района в собственность города Дагестанские ОгниЗемли, расположенные на территории сельсовета Первомайский Дербентского района, были незаконно переданы Министерством обороны в собственность города Дагестанские Огни, такое решение принял Дербентский районный суд.

«После передислокации войсковой части № 03729 земельные участки, а также расположенные на них объекты бывшего военного недвижимого имущества (Дербентский район, сельсовет Первомайский) были переданы на основании приказа Министерства обороны Российской Федерации от 11.10.2012 №3202 городскому округу «город Дагестанские Огни»», — сообщается в документе.

Передавая земли, сообщает администрация района, Минобороны нарушило ФЗ, согласно которому земля остается за тем поселением, на территории которого оно находилось. Регистрация на эти земли признана незаконной. Однако: «Решение суда ещё не вступило в силу. Оно может быть обжаловано как министерством обороны, так и администрацией города Дагестанские Огни», — говорит юрист Азамат Расулов.