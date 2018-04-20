Первую несамоходную наливную баржу проекта ROB20 спустила на воду Окская судоверфь

Об этом сообщает предприятие.

Баржа построена по заказу ПАО «ГТЛК» . Контракт на строительство серии из 10 барж заключен 31 октября 2017 года. Заклада киля первой баржи состоялась 22 ноября 2017 года. Разработчик проекта — Морское Инженерное Бюро.

«Строительство серии барж ROB20 для верфи стало во многом инновационным. Судно такой ширины — 22,80 м, — было построено впервые. Большая ширина баржи потребовала проведения целого ряда мероприятий, необходимых для ее строительства и спуска на воду», — рассказал на церемонии спуска генеральный директор Окской судоверфи Владимир Куликов

Несамоходные наливные баржи проекта ROB20 предназначены для перевозки нефтепродуктов с температурой вспышки 61 градусов и выше. Благодаря двойным бортам и дну суда обладают повышенным уровнем экологичности. Эксплуатироваться суда будут на реках Белая, Кама и Волга.