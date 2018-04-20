Первую несамоходную наливную баржу проекта ROB20 спустила на воду Окская судоверфь 

Об этом сообщает предприятие.
Баржа построена по заказу ПАО «ГТЛК». Контракт на строительство серии из 10 барж заключен 31 октября 2017 года. Заклада киля первой баржи состоялась 22 ноября 2017 года. Разработчик проекта — Морское Инженерное Бюро.
«Строительство серии барж ROB20 для верфи стало во многом инновационным. Судно такой ширины — 22,80 м, — было построено впервые. Большая ширина баржи потребовала проведения целого ряда мероприятий, необходимых для ее строительства и спуска на воду», — рассказал на церемонии спуска генеральный директор Окской судоверфи Владимир Куликов.
Несамоходные наливные баржи проекта ROB20 предназначены для перевозки нефтепродуктов с температурой вспышки 61 градусов и выше. Благодаря двойным бортам и дну суда обладают повышенным уровнем экологичности. Эксплуатироваться суда будут на реках Белая, Кама и Волга.