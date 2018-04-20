Лавров: у РФ больше нет моральных обязательств не поставлять Сирии С-300

«У нас нет никаких теперь моральных обязательств. У нас были моральные обязательства, мы обещали не делать этого еще где-то лет десять назад, по-моему, по просьбе известных наших партнеров, и мы приняли во внимание их аргумент о том, что это могло бы привести к дестабилизации обстановки», — сказал глава внешнеполитического ведомства.