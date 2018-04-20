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Лавров: у РФ больше нет моральных обязательств не поставлять Сирии С-300
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Лавров: у РФ больше нет моральных обязательств не поставлять Сирии С-300 

ТК «Звезда» 15 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Глава МИД России заявил, что причиной является ракетный удар Соединенных Штатов и их союзников по территории Сирии.
После нанесения Вашингтоном ракетного удара по Сирии, у России больше нет моральных обязательств не поставлять ЗРК С-300 Дамаску. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости.
«У нас нет никаких теперь моральных обязательств. У нас были моральные обязательства, мы обещали не делать этого еще где-то лет десять назад, по-моему, по просьбе известных наших партнеров, и мы приняли во внимание их аргумент о том, что это могло бы привести к дестабилизации обстановки», — сказал глава внешнеполитического ведомства.
Ранее сообщалось, что 14 апреля Соединенные Штаты, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по территории Сирийской Арабской Республике. Всего по правительственным объектам было выпущено свыше 100 ракет, большая часть снарядов была сбита сирийскими ПВО.
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